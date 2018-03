Gebühren - SP-Ekkamp: Wien leistet viel für seine BewohnerInnen

Wien (OTS/SPW-K) - "Gebühren können nicht zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs eingehoben werden, sie sind spezielle Abgaben, die an eine direkte Gegenleistung der Gebietskörperschaften geknüpft sind. Wenn daher im Zusammenhang mit Gebühren von VP-Seite von einem angeblichen "Körberlgeld" die Rede ist, dann entspricht das einfach nicht den Tatsachen. Denn Tatsache ist, dass Wien zusätzlich zu allen Einnahmen aus Gebühren noch 500 Millionen Euro zuschießt", stellt der Wiener Gemeinderat und Stadtwerke-Sprecher, Franz Ekkamp, in einer Reaktion auf die heutige Pressekonferenz zum Thema Gebühren klar.

"Im Gegenteil: Wien hat in den letzten Jahren viel zur Entlastung der Wienerinnen und Wiener - insbesondere der in VP-Kreisen immer wieder zitierten Jungfamilien - beigetragen", so Ekkamp weiter. Als Beispiel führt er eine Familie mit zwei Kindern an, die sich, wenn auch nur eines der beiden Kinder den Kindergarten besucht, im Vergleich zu 2011 in Summe jährlich fast 3.000 Euro ersparen würden. "Durch die Entlastung beim öffentlichen Verkehr und den Gratiskindergarten profitieren gerade junge Familien überproportional", weiß Ekkamp. Die Verbilligung der Jahreskarte und die Einführung des Top Jugendtickets beträfen ebenfalls weite Teile der Wiener Wohnbevölkerung. "Eine Stadt ist bekanntlich kein Unternehmen und daher nicht gewinnorientiert - gerade das wird ja von VP-Seite immer wieder stark kritisiert", betont Ekkamp. Auch ein Vergleich mit anderen europäischen Städten - der ja allein von der Größenordnung her auch viel mehr Sinn macht - macht sicher: "In London und Paris sind Wasser und öffentlicher Verkehr wirklich wesentlich teurer als bei uns in Wien", so Ekkamp abschließend.

