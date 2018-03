Lopatka: Abzug der österreichischen Blauhelme im guten Einvernehmen mit der UNO

Staatssekretär im Nationalrat zur dramatischen Situation in Syrien

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Gemeinsam mit der UNO werden wir den geordneten Abzug unserer österreichischen Blauhelme sicherstellen. Wir sind hier im guten Einvernehmen mit der UNO. Der Generalsekretär Ban Ki-moon schätzt die Unterstützung von Österreich mit unseren Soldaten und mit Wien als UN-Standort. Das sagte heute, Donnerstag, Staatssekretär Dr. Reinhold Lopatka in der Debatte über die dramatische Situation in Syrien und deren Auswirkungen für die Region und auch für Europa. Zur Kritik der Opposition, dass er heute den Außenminister vertrete, meinte Lopatka: "Meine Aussagen hier rücken um kein Jota von dem ab, was der Außenminister heute hier gesagt hätte, weil wir vom ersten Tag an eine klare Position vertreten haben. Die Aufgaben im Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sind vielfältig und das ist nicht nur in Österreich so. 23 der 27 EU-Mitgliedsstaaten haben entweder einen eigenen Europaminister oder einen Staatssekretär, um diesen vielfältigen Aufgaben nachkommen zu können.

Der Staatssekretär wies den Vorwurf, dass der Abzug überhastet erfolgt sei, vehement zurück. Er habe bereits im April beim Rat in Luxemburg aufgezeigt, dass Österreich - wenn die EU vom Waffenembargo abweiche - in eine Position kommen könnte, dass es seine Funktion am Golan nicht mehr erfüllen könne. Der Staatssekretär verwies zudem auf einen Artikel der Zürcher Zeitung, aus dem hervorgeht, dass der Abzug der österreichischen Blauhelme aufgrund der unhaltbaren Lage und der Zuspitzung schon seit einiger Zeit vorbereitet worden sei.

"Die UNO schätzt unsere Arbeit. Wir wollen auch in Zukunft mit unseren Einsätzen ein geschätzter Partner der UNO bleiben. Daher nehme ich das Ersuchen der UNO auch sehr ernst. Die UNO hat uns gebeten, dass ein Teil unseres Kontingents bis 31. Juli am Golan verbleibt. Die operativen Entscheidungen liegen hier aber bei Bundesministerium für Landesverteidigung.

Letzten Freitag habe er noch zu mitternächtlicher Stunde mit dem US-Vizeaußenminister William Burns, Vizeaußenminister (Deputy Secretary of State) telefoniert. Auf amerikanischer Seite habe man zwar keine Freude, aber man sei den Argumenten zugänglich. Natürlich habe Österreich auch Israel, Syrien und den UN-Generalsekretär vorab informiert.

Ziel Österreichs sei es immer gewesen, alles für eine friedliche Lösung zu tun. "Dafür haben wir uns auch auf europäischer Ebene dafür eingesetzt."

Lopatka wies zudem auf die humanitäre Hilfe in Höhe von sechs Millionen Euro hin. Bundespräsident Fischer wurde für Österreichs Leistungen erst vorgestern in Genf vom Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz Peter Maurer bedankt.

Im Fokus Österreichs stehe zudem, die Christen in dieser schwierigen Lage zu unterstützen, erinnerte Lopatka an die Entführung der Bischöfe in der syrischen Provinz Aleppo.

(Schluss)

