FP-Gudenus fordert gemeinderätliche U-Kommission zu Kinderheimen in Wien

Volle Aufklärung nicht nur für Horrorheim am Wilhelminenberg

Wien (OTS/fpd) - "Der Verdacht liegt nahe, dass nicht nur im Schloss Wilhelminenberg grausamste Folter und Missbrauch an kleinen, wehrlosen Kindern an der Tagesordnung stand", sagt heute Wiens FPÖ-Klubobmann und stellvertretender Bundesobmann Mag. Johann Gudenus und fordert daher in diesem Zusammenhang die Einberufung einer gemeinderätlichen Untersuchungskommission, um volle Aufklärung in sämtlichen städtischen Kinderheimen Wiens zu garantieren.

Jetzt sei die Stunde der Nagelprobe gekommen. Es werde sich zeigen, wie ernst es der SPÖ tatsächlich mit der Aufklärung sei. "Wir werden genau beobachten, wie und mit welchem Elan für Gerechtigkeit und Genugtuung für missbrauchte Kinder gesorgt wird und wie ehrlich und offen es manche in der Stadtverwaltung mit der Verantwortung für die vorgefallenen Gräueltaten in den eigenen Reihen halten. Jeder Abgeordnete des Gemeinderats, der ein Gewissen hat, muss einer U-Kommission zu den schrecklichen Vorfällen zustimmen", so Gudenus abschließend. (Schluss) hn

