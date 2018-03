FPÖ-Leyroutz: Freiheitliche initiieren Untersuchungsausschuss zum ÖGB-Seen-Ankauf im Kärntner Landtag

SPÖ hat massiven Erklärungsbedarf!

Klagenfurt (OTS) - Zufrieden zeigt sich der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, über den heutigen einstimmigen Beschluss des freiheitlichen Antrages im Kärntner Landtag, einen Untersuchungsausschuss zur Überprüfung sämtlicher Transaktionen rund um den Erwerb der Seeliegenschaften (Hafnersee, Maltschachersee und Ossiachersee samt den darauf befindlichen touristischen Einrichtungen und Bad Saag) einzusetzen, wobei insbesondere zu überprüfen ist, inwieweit die dabei vom Land Kärnten und dessen ausgegliederten Rechtsträgern getätigten Mittelverwendungen den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit entsprochen haben. "Wenn die Rettung des ÖGB durch das Land Kärnten im Zuge des Seen-Ankaufes überteuert erfolgt sein soll, so sei dies lückenlos aufzuklären", so Leyroutz.

Derzeit werde auf Grund einer Anzeige der Grünen bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen aktive Politiker wegen Verdacht der Untreue ermittelt. Abseits der strafrechtlichen Klärung sei es aber auch unabdingbar die politische Verantwortung zu klären, zumal Personen, die damals beim Verkauf der ÖGB-Seenliegenschaft die entsprechenden Beschlüsse mit herbeigeführt haben, wie Landtagspräsident Reinhart Rohr und Landeshauptmannstellvertreterin Gabriele Schaunig, hohe politische Repräsentanten Kärntens sind. "Es gilt die politische Verantwortung sowie die tatsächliche damalige Intention zu klären", so Leyroutz.

Unter anderem gelte es auch aufzuzeigen, dass insbesondere der ÖGB und die BAWAG/PSK Nutznießer waren und warum eine Provision von 1,8 Mio. Euro an eine Immobiliengesellschaft bezahlt wurde, die ebenso unzweifelhaft im Naheverhältnis zur damaligen BAWAG sowie dem ÖGB stand. Weiters sei auch zu klären, warum eine Rückabwicklung des Seenankaufes nicht zu einem Zeitpunkt erfolgte, als dies rechtlich noch möglich war. Der Vorstand der Landesholding stellte diese Möglichkeit am 14.9.2010 in den Raum. Laut Leyroutz habe in diesem Zusammenhang vor allem Reinhart Rohr Aufklärungsbedarf. Denn in besagter Sitzung erklärte Rohr in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied, dass der Ankauf der Seeliegenschaft eine politische Entscheidung gewesen sei und eine rein betriebswirtschaftliche Sichtweise vor diesem Hintergrund nicht die einzig maßgebliche sei.

"Dass die Rettung des ÖGB im alleinigen Interesse der SPÖ stand, liegt auf der Hand und dies wird auch der Untersuchungsausschuss zu Tage fördern", schließt Leyroutz.

