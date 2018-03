Aviso: Präsentation der Doktoratsinitiative "DokIn'Holz" mit Minister Töchterle

Gemeinsame Initiative des BMWF mit der Kooperationsplattform "Forst Holz Papier" - mehr private Mittel für Wissenschaft und Forschung

Wien (OTS) - Liegt Österreich bei den öffentlichen Ausgaben für Wissenschaft und Forschung deutlich über dem EU- und OECD-Durchschnitt, so sieht dieses Bild bei den privaten Mitteln deutlich anders aus. Um mehr private Gelder für Wissenschaft und Forschung zu gewinnen, setzt das Wissenschafts- und Forschungsministerium gezielte Anreize.

Kommenden Donnerstag wird die Doktoratsinitiative "DokIn'Holz" präsentiert: Auf Initiative des Wissenschafts- und Forschungsministeriums (BMWF) entstand in Zusammenarbeit mit der Kooperationsplattform "Forst Holz Papier" (FHP) die Doktoratsinitiative "Holz - Mehrwertstoff mit Zukunft (DokIn'Holz)". Dabei werden Doktorand/innen gezielt unterstützt, Themen der gesamten Wertschöpfungskette Forst - Holz - Papier in ihren Dissertationen zu bearbeiten. Betreut werden die Doktorand/innen an den Universität für Bodenkultur (Boku), der TU Wien und der TU Graz.

Wir laden die Medienvertreter/innen herzlich zur Präsentation der Doktoratsinitiative "DokIn'Holz" mit

- Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle

- Rektor Dr. Martin Gerzabek, Universität für Bodenkultur (Boku)

- Georg Adam Starhemberg, Vorsitzender Kooperationsplattform Forst Holz Papier

- Dr. Erich Wiesner, WIEHAG und Leiter des AK Forschung und Normung bei FHP

Termin: Donnerstag, den 20. Juni 2013, 10:00 Uhr

Ort: BMWF, Audienzsaal/Blauer Salon, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

