Tamandl: Runter mit den Gebühren! Schluss mit der Abzocke!

ÖVP-Plan für leistbares Leben will Gebührenbremse in Bundesgesetz verankern – So werden Quersubventionierungen und exorbitante Gebührenerhöhungen verhindert

Wien, 13. Juni 2013 (ÖVP-PK) "Die höchsten Gebührenerhöhungen für öffentliche Dienstleistung kassieren die rot-regierten Städte Wien, Salzburg und Linz und zocken so ihre Bürger ab. Die ÖVP sagt hier ganz klar: Runter mit den Gebühren - Schluss mit der Bürgerabzocke! Geben wir den Bürgern wieder etwas von ihrem schwerverdienten Geld zurück", so ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin und Wiener ÖAAB-Obfrau Gabriele Tamandl, die auf die ÖVP-Maßnahmen für leistbares Leben verweist. Mit dem ÖVP-Plan wollen Michael Spindelegger und das ÖVP-Regierungsteam die Österreicherinnen und Österreicher entlasten. "Die Gebührenlawine, die in den vergangenen Jahren vor allem über die Bewohner Wiens hereinbrach, muss gestoppt werden. Wir müssen die Haushalte entlasten und darauf achten, dass den Österreicherinnen und Österreichern am Ende des Monats mehr im Geldbörsel bleibt", so Tamandl. Der ÖVP-Plan zu leistbaren Leben sieht vor, die Gebühren auf öffentliche Dienstleistungen zu reduzieren und auf ihren tatsächlichen Kosten anzupassen. "Die ÖVP fordert eine Gebührenbremse auf Grundlage eines Bundesgesetzes, so wie wir es bei der Schuldenbremse bereits haben. Denn Quersubventionierungen, wie sie in Wien der Fall sind, müssen verhindert werden", betont Tamandl. ****

Für ihre exorbitanten Gebührenerhöhungen erntet die Stadt Wien auch Kritik vom Rechnungshof. Im Prüfbericht aus 2010 bemängelt der Rechnungshof, dass - obwohl die Stadt mit den Gebühreneinnahmen Überschüsse erzielte und damit andere Sektoren quersubventioniert wurden - die Gebühren dennoch erhöht wurden. So hob die Stadt Wien zwischen 2006 und 2011 ihre Gebühren so stark an, dass ein Wiener Haushalt 400 Euro mehr zahlen musste. Aber damit nicht genug. 2012 langte die Stadtregierung noch einmal kräftig zu und belastet nun einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt erneut mit 300 Euro zusätzlich. "Weder Stadt noch Gebietskörperschaften dürfen als Preistreiber agieren. Die ÖVP will daher auch ein bundesweites Gebührenranking, damit die Menschen in unserem Land auf einen Blick sehen, wo ihnen das Geld aus der Tasche gezogen wird", stellt Tamandl klar, und abschließend: "Mit dem ÖVP-Plan für leistbares Leben setzen wir auf kluge Maßnahmen, die nichts kosten, aber viel bringen. So machen wir den Alltag für alle Menschen in Österreich spürbar günstiger."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at