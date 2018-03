ÖSTERREICH: Niko Kovacs verhandelt mit Austria

Wird der kroatische U-21-Teamchef neuer Trainer der Wiener Austria?

Wien (OTS) - Wie ÖSTERREICH in seiner morgigen Ausgabe berichtet, verhandelt die Wiener Austria nach dem Abgang von Trainer Peter Stöger mit dem Ex-Salzburger Niko Kovacs, der derzeit Trainer der U-21-Nationalmannschaft Kroatiens ist.

Kovacs war heute Mittag bei Verhandlungen in der Austria-Geschäftsstelle in der Generali-Arena in Wien-Favoriten.

