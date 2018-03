Lotto: Vorarlbergerin tippte Solosechser mit 1 Million Euro

Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl und auch beim Joker

Wien (OTS) - Nun hat auch das Bundesland Vorarlberg seinen ersten Lotto Millionär des Jahres - oder besser gesagt: seine erste Lotto Millionärin, denn der Solosechser vom vergangenen Mittwoch wurde von einer Frau getippt. Die verheiratete Pensionistin ist Mutter von vier erwachsenen Kindern, spielt regelmäßig dieselben Zahlen und hat sich gleich am Donnerstag Vormittag bei den Österreichischen Lotterien gemeldet.

Es ist überhaupt der erste Sechser im Ländle in diesem Jahr, und der bringt seiner Gewinnerin exakt 1 Million Euro, die für die Familie gut gebraucht werden kann. Der richtige Tipp war der erste von zwei auf einem Lotto Normalschein.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl blieb diesmal ein Gewinn aus, es geht also um einen Jackpot, und der wird am kommenden Sonntag mit etwa 220.000 Euro gefüllt sein.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination, und so wartet am Sonntag um einen Jackpot. Dabei wird es um rund 400.000 Euro gehen.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12.6.2013:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 104.956,60 168 Fünfer zu je EUR 681,50 276 Vierer+ZZ zu je EUR 145,10 5.272 Vierer zu je EUR 35,80 6.562 Dreier+ZZ zu je EUR 13,90 80.620 Dreier zu je EUR 4,10 219.246 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 2 6 13 23 27 39 Zusatzzahl: 26

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12.6.2013:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 206.191,80 - 400.000,- Euro warten 13 mal EUR 7.700,00 119 mal EUR 770,00 1.201 mal EUR 77,00 11.499 mal EUR 7,00 114.617 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 7 1 5 8 2 9

