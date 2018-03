Extra Toto (11./12.6.2013): Solozwölfer mit 14.700 Euro in Tirol

Torwette Jackpot zehnmal geknackt

Wien (OTS) - Einem Spielteilnehmer aus Tirol gelang es im Alleingang, den Doppeljackpot bei Extra Toto zu knacken. Für seinen Solozwölfer erhält er rund 14.700 Euro.

Auch in der Torwette ist der Jackpot gefallen. Zehn Spielteilnehmer erhalten dafür jeweils rund 900 Euro.

20. Extra Toto Runde am 19./20. Juni 2013

1 Brasilien - Mexiko 2 Italien - Japan 3 Elfsborg IF - Gefle IF 4 Häcken BK - Atvidabergs FF 5 IF Brommapojkarna - Halmstads BK 6 IFK Norrköping - IFK Göteborg 7 Mjällby AIF - Kalmar FF 8 Syrianska FC - Malmö FF 9 Myllykosken Pallo - HJK Helsinki 10 VPS Vaasa - FC Honka 11 IFK Mariehamn - Kuopio PS 12 FF Jaro - Inter Turku

Spiele 1 und 2: FIFA Confed-Cup in Brasilien. Spiele 3 bis 8: Allsvenskan Schweden. Spiele 9 bis 12: Veikkausliga Finnland.

Annahmeschluss: Mittwoch, 19. Juni 2013, 17.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 19. Extra Toto Runde

1 Zwölfer zu EUR 14.662,00 9 Elfer zu je EUR 341,10 136 Zehner zu je EUR 22,50

Der richtige Tipp: 1 1 X / X 1 2 / 1 X 1 / X 1 2

Torwette 1. Rang: 10 zu je EUR 899,50 Torwette 2. Rang: 104 zu je EUR 5,60

Torwette-Resultate: 2:0 2:0 1:1 1:1

