Nationalrat - Cap zu Golan: Bisheriges Mandat existiert nicht mehr

Abzug ist der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt

Wien (OTS/SK) - Das UN-Mandat auf dem Golan sieht vor, die entmilitarisierte Zone zwischen den Kriegsparteien Israel und Syrien zu beobachten und Verletzungen zu melden. Schon in den letzten Jahren gab es wachsende Probleme in der Ausübung dieses Mandats, betonte SPÖ-Klubobmann Josef Cap im Rahmen der Nationalratssitzung am Donnerstag. "Österreich hat sich bemüht, das Ganze in New York zu melden, transparent zu machen und Verbesserungsvorschläge zu machen", so Cap. Veränderungen seien jedoch nicht erfolgt. Angesichts der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in Syrien und der Aufhebung des Waffenembargos wurden mit dem Abzug die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt gesetzt. "Es ist vor allem wichtig, dass man erkennt, dass das bisherige Mandat nicht mehr existiert und es daher logisch ist, wenn man sich zurückzieht. Alle anderen Interpretationen sind an den Haaren herbeigezogen", so Cap. ****

Kritisch äußerte sich Cap auch über das Auslaufen des Waffenembargos gegen Syrien, vor allem weil auch islamistische Terroristen Teil der Rebellenbewegung seien. Außerdem sei die EU dadurch nicht mehr neutral, nicht mehr überparteilich. "Daher war schon seit Wochen die Kommunikation, dass es durch das Auslaufen des Embargos objektiv immer schwieriger wird, das Mandat auch wirklich zu erfüllen", bekräftigte der SPÖ-Klubobmann. Angesichts von Kampfhandlungen in der entmilitarisierten Zone, stelle sich auch die Frage, welche Aufgabe die Blauhelme dort zu erfüllen hätten. Für die Trennung der Bürgerkriegsparteien und militärisches Eingreifen gebe es kein Mandat. Daher hätte es von Seiten der USA auch die Forderung nach einem "robusteren" Mandat gegeben, "wo am Ende des Tages die bewaffnete Intervention der UNO in diesem Gebiet steht", erläuterte der SPÖ-Klubobmann.

Kategorisch ausgeschlossen wurde von Cap eine Beteiligung Österreichs an einer bewaffneten Intervention und militärischen Auseinandersetzung in Syrien. "Hier sage ich eindeutig Nein. Das wollen wir nicht", bekräftigte Cap. Er bezweifle auch die politische Sinnhaftigkeit einer solchen Vorgansweise. "Österreich hat nach den Kampfhandlungen den Beschluss gefasst, sich in einem überschaubaren Zeitraum geordnet zurückzuziehen. Dieser Schritt kam zum richtigen Zeitpunkt. Wie schon mit Kroatien wird es mit der UNO nun saubere Suspendierungsverhandlungen für die vorzeitige Auflösung geben. Österreichs Außenpolitik wird erfolgreich weiter gehen", so Cap abschließend. (Schluss) sas/ps

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493