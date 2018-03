"Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "Die Gipfelzipfler" am rot-weiß-roten Showfreitag

Wien (OTS) - Luftige Goodies, Andreas Vitásek im doppelten Einsatz und ein schicksalhafter Auftritt - facettenreich präsentiert sich der rot-weiß-rote Showabend am Freitag, dem 14. Juni 2013, in ORF eins. "Was gibt es Neues" steht in dieser Woche um 21.45 Uhr ganz im Zeichen des "Welt-Wind-Tages". Anlässlich dieses Tages verschenkt Oliver Baier luftige Geschenke an sein Rateteam - bestehend aus Lukas Resetarits, Eva Marold, Andreas Vitásek, Gerald Fleischhacker und Viktor Gernot. Die Schauspielerin und Kabarettistin Nina Hartmann ist in dieser neuen Ausgabe für die Promifrage zuständig. Unter anderem muss erraten werden, warum es in einem bestimmten Ort in China eine so hohe Scheidungsrate gibt. Andreas Vitásek stellt sich in "Ganz in Weiß" im Anschluss um 22.35 Uhr einem unangenehmen Behördengang und erlebt eine Verwechslung bei der ärztlichen Untersuchung. Die "Gipfelzipfler" stehen ziemlich unter Druck und sollten endlich ein Lied finden. So müssen sie sich in "Life is Live" um 23.05 Uhr ihrem Schicksal e.

"Was gibt es Neues" um 21.45 Uhr

Oliver Baier verteilt anlässlich des "Welt-Wind-Tages" an seine Kandidatinnen und Kandidaten Lukas Resetarits, Eva Marold, Andi Vitásek, Gerald Fleischhacker und Viktor Gernot luftige Goodies. Sie müssen u. a. erraten, warum sich 99 Prozent aller Paare eines bestimmten Ortes in China scheiden lassen. Die Tiroler Schauspielerin Nina Hartmann möchte schließlich wissen, wieso sich der Eingang des Berndorfer Theaters (in dem sie heuer wieder spielt) nicht wie üblich auf der Straßenseite befindet.

"VITASEK? - Ganz in Weiß" um 22.35 Uhr

Valerie (Julia Cencig) geht ganz in den Hochzeitsvorbereitungen auf. Vitásek (Andreas Vitásek) trägt seinen Pflichtteil dazu bei, indem er sich mit dem Amtsweg und unfreundlichen Beamtinnen herumschlägt. Für seine neue Serie muss er sich außerdem einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. In der Praxis trifft er zufällig auf Robert Palfrader, der ebenfalls aus beruflichen Gründen untersucht werden soll. Als die beiden dann ihre Urinproben irrtümlich vertauschen, nehmen die daraus resultierenden Missverständnisse ihren unabsehbaren Lauf.

"Die Gipfelzipfler - Life is Live" um 23.05 Uhr

"Die Gipfelzipfler" (Roland Düringer und Christian Tramitz) sind in den letzten Stunden wahrhaft durch die Hölle gegangen. Ihr Schicksal verläuft sich in verschlungenen Wegen und führt sie zu guter Letzt auf die große Bühne. Ausweichen und Fortlaufen geht nicht mehr, "Die Gipfelzipfler" haben ihren ersten und wahrscheinlich einzigen Auftritt - und noch immer kein Lied. Oder doch?

"Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "Die Gipfelzipfler" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen von "Was gibt es Neues?" dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at