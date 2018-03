Köstinger: Handelsbeziehungen mit Region Zentralafrika vertiefen

EU-Parlament stimmt für Übergangsabkommen zu stärkerer wirtschaftlicher Integration

Straßburg, 13. Juni 2013 (OTS) "Wir wollen eine stärkere wirtschaftliche Verzahnung mit der Region Zentralafrika. Beide Seiten können von einer vertieften Handelsbeziehung profitieren", so Elisabeth Köstinger, Außenhandelssprecherin der ÖVP im EU-Parlament zur heutigen Zustimmung der EU-Abgeordneten zu einem Übergangsabkommen für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) der EU mit der Region Zentralafrika. "Handel hilft die Demokratisierung zu fördern. Wichtig ist vor allem, auf regionale Besonderheiten und unterschiedliche Entwicklungsstandards einzugehen", so Köstinger. ****

Hauptbestandteil des Abkommens ist eine asymmetrische und stufenweise Liberalisierung der Zölle, wobei bilateral Schutzmaßnahmen etwa im Bereich der Ernährungssicherheit vorgesehen werden sollen. "Billigere Produktionsmittel durch reduzierte Zölle, vor allem in Form von europäischen Maschineneinfuhren, helfen örtlichen Erzeugern ihre Produktion zu optimieren", so Köstinger. Außerdem ist eine sogenannte Nichterfüllungsklausel im Abkommen integriert. "Wenn sich ein Vertragspartner nicht an die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte hält, können angemessene Maßnahmen getroffen werden", erklärt die Außenhandelssprecherin.

Kamerun nimmt laut Köstinger im Hinblick auf eine erfolgreiche wirtschaftliche Integration im Herzen Afrikas eine Schlüsselrolle ein. Das Land ist der wichtigste Handelspartner der EU in Zentralafrika und umgekehrt. "Kamerun gehört zu den am wenigsten von externer Hilfe abhängigen Ländern südlich der Sahara. Eine Verbesserung der Infrastruktur und Rahmenbedingungen für Unternehmen muss als nächster Schritt für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstums folgen", so Köstinger.

