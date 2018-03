Ganz Europa will mehr Windräder

Zum Tag des Windes wird weltweit gefeiert

St. Pölten (OTS) - In Österreich ist die Windenergie die beliebteste Stromerzeugungstechnologie. Weltweite Umfragen zeigen ein ähnliches Bild. "Nach dem Eurobarometer befürworten 89% der Menschen in Europa die Windenergie, während 43% die Kohle und 36% die Atomenergie befürworten", berichtet Steve Sawyer, Geschäftsführer des weltweiten Windenergie Verbandes (GWEC) und ergänzt: "Die Politik hingegen fördert die CO2-Emmissionen mit mehr als 80 Euro pro Tonne CO2. Fossile Energien werden weltweit sechs Mal so stark gefördert wie erneuerbare Energien." Am Tag des Windes kann jeder hautnah erleben was die Windenergie kann. "Windenergie ist aktiver Klimaschutz und das wird gerade am Tag des Windes sichtbar", freut sich Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Die Windenergie ist die beliebteste Stromerzeugungstechnologie

Nicht nur in Österreich zeigen aktuelle Umfragen, dass die Bevölkerung Windenergie befürwortet (regionale Auswertungsergebnisse der Karmasin-Umfrage im Hintergrundpapier), sondern auch internationale Studien zeigen immer wieder dasselbe Bild. "Nach dem Eurobarometer befürworten 89% der Menschen in Europa die Windenergie, während 43% die Kohle und 36% die Atomenergie befürworten", berichtet Sawyer. Eine andere Studie vom TNS Gallup zeigt ein ähnliches Bild. 85% der Befragten wollen mehr erneuerbare Energien. "Windenergie ist eben nicht nur eine der umweltfreundlichsten Stromerzeugungstechnologien, sondern auch von den Menschen gewünscht", erklärt Moidl.

Förderung für Fossil- und Atomenergie muss endlich beendet werden

Anstatt die Erzeugung von klimaschädlichen Gasen zu verteuern, wird weltweit der CO2-Ausstoß mit mehr als 80 Euro pro Tonne CO2 gefördert. Dies berichtete Fatih Birol bei der europäischen Windenergiekonferenz in diesem Frühjahr in Wien. "Eine Änderung dieser Förderpraxis wäre schon ein großer Schritt für den Klimaschutz", bekräftigt Sawyer. Nach dem World Energy Outlook 2012 ist allein von 2010 auf 2011 die Förderung von fossiler Energie um 30% gestiegen. Laut Earth Policy Institute lag 2011 die Höhe der Förderungen für fossile Energie bei über 460 Milliarden Euro. Erneuerbare Energien dagegen wurden mit mehr als 65 Milliarden Euro sieben Mal weniger unterstützt. "Es kann doch nicht sein, dass noch immer fossile Energieträger gefördert werden. Auch in Europa erhält die Verstromung von fossiler Energie noch immer Förderungen, wie etwa die Kohle in Deutschland und Griechenland", zeigt Moidl auf. Zusätzlich haben Kohlekraftwerke in Europa derzeit die Lizenz zum Verschmutzen, da der CO2-Handel zusammen gebrochen ist und eine Tonne CO2-Vermutzungsrecht seit längerem nur mehr zwischen 3 und 4 Euro kostet. "Die erste Reparatur des CO2-Handels im EU Parlament ist zwar gescheitert. Es ist aber zu hoffen, dass der zweite Anlauf am 19. Juni im EU Umweltausschuss und am 3. Juli im EU Parlament glücken wird", berichtet Moidl.

Der Tag des Windes - Windenergie zum Angreifen

Rund um den 15. Juni findet der internationale Tag des Windes statt. In Österreich wird mit 23 Events in fünf Bundesländern dieser Tag gefeiert. Weltweit werden in 75 Ländern hunderte Veranstaltungen die Windenergie hautnah erlebbar machen. Der Tag des Windes wird von der UNO und von der irischen Ratspräsidentschaft der EU unterstützt. "Es freut mich, dass eine Idee, die in Österreich 2006 begonnen hat, mittlerweile zu dem bedeutendsten Windenergieereignis der Welt angewachsen ist", erklärt Moidl stolz.

Medienpartner

Wir bedanken uns bei unseren Medienpartnern des "Tag des Windes":

Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie, Bewegter-Wind.de, Biologisch.at, Energie-Blog powered by s Bausparkasse, Energie-Report, FOTOobjektiv, IKZ Energy, Klimabündnis Österreich, KVH - die künstlerische VHS, LEBENSART, magzin.at, oekoenergie.cc, oekonews.at, Radiosendung "Klimanews", Umweltjournal, Universität für angewandte Kunst Wien, VHS Alsergrund

Alle kommenden österreichischen Tag des Windes 2013 Events auf einen Blick:

Niederösterreich:

Bezirk Wr. Neustadt:

- Sa.+So., 15.+16. Juni, 9 bis 16 Uhr, Lichtenegg

- So., 23. Juni ab 9.30 Uhr, Radtour nach Lichtenegg von Wr. Neustadt

Bezirk Waidhofen an der Thaya:

- Fr., 14. Juni, ab 13 Uhr, Pfaffenschlag

Bezirk Bruck/Leitha:

- Sa., 22. Juni, 14 bis 18 Uhr, Prellenkirchen

- So., 15. September, 11 Uhr, Trautmannsdorf

- So., 15. September, 14 Uhr, Trautmannsdorf

Bezirk Gänserndorf:

- Sa., 15. Juni, 10 bis 17 Uhr, Rannersdorf bei Poysdorf

Bezirk St. Pölten:

- 11. bis 21. Juni, Bilder- und Foto-Ausstellung, St. Pölten / Landhaus, Haus 1A

- Sa., 15. Juni, ab 18:30 Uhr, Stattersdorf bei St. Pölten

Bezirk Mistelbach:

- Fr., 14. Juni, 15 bis 19 Uhr, Wolkersdorf

- Sa., 20. Juli, ab 16 Uhr, Staatz-Kautendorf

Oberösterreich:

Bezirk Linz:

- Do., 13. Juni, 12 bis 17 Uhr, Linz

Bezirk Braunau am Inn:

- Fr., 14. Juni, ab 15 Uhr, Munderfing

- Sa., 15. Juni, 10 bis 15 Uhr, Kirchberg bei Mattighofen

Burgenland:

Bezirk Neusiedl am See:

- Fr., 14. Juni, ab 15 Uhr, Mönchhof

- So., 16. Juni, 11 bis 16 Uhr, Weiden am See

Steiermark:

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag:

- Sa., 15. Juni, 11 bis 14 Uhr, Mürzzuschlag

Bezirk Voitsberg:

- laufend, Salzstiegl - Moasterhaus, Hirschegg

Wien:

- Mo., 24. Juni, ab 9 Uhr, "Stromgipfel - 100% sauberer Strom für alle - 2020", Wirtschaftskammer, Wiedner Hauptstr. 63, Wien

Details sind auf der Website der IG Windkraft zum Tag des Windes zu finden: www.tagdeswindes.at

Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft

Mag. Martin Fliegenschnee-Jaksch

Tel.: Mobil: 0699 / 188 77 855

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

http://www.igwindkraft.at