Ex-Agrarkommissar Fischler bestätigt Forderung der SPÖ-Bauern

SPÖ-Bauern fordern u.a. Schadloshaltung der bäuerlichen Familienbetriebe für die Erhebungsfehler 2013, Almflächenfeststellung durch forsttechnischen Dienst

Wien (OTS/SK) - "Seit Wochen fordern wir, dass die Organisation des Landwirtschaftsministeriums geändert wird und den Bauern eine ordentliche Behandlung ihrer Anliegen ermöglicht wird", stellt SPÖ-Bauern-Vorsitzender LKR Josef Etzenberger am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst fest. "Wir konnten uns in den letzten Tagen über die Mängel in der Administration des Lebensministeriums überzeugen und haben natürlich auch mit den Beamten des Ressorts Kontakt aufgenommen. Dabei sind uns einmal mehr unglaubliche Beispiele von Knebelungsweisungen und Verboten an die zuständigen Fachbeamten des Lebensministeriums bekannt geworden", kritisiert Etzenberger. ****

"Wir haben einen offenen Brief an Minister Berlakovich gesendet, aber dieser hat es nicht einmal der Mühe wert gefunden, zu antworten. Umso mehr freut es mich, dass nunmehr auch Ex-EU-Kommissar Fischler feststellt, dass die Übertragung der Almflächenadministration an die Landwirtschaftskammer ein Fehler ist", sagt LKR Etzenberger. Die Verlagerung von Kernkompetenzen sei ein Fehler, so Etzenberger, die Aufgaben gehörten dorthin, wo Sie ursprünglich auch waren.

"Natürlich ist eine solche Auslagerung auch für die Landwirtschaftskammer ein gutes Nebeneinkommen, aber es gehört nicht zu ihren Aufgaben", sagt der SPÖ-Bauern-Vorsitzende. Er befürchte, dass diese den Aufgaben letztlich nicht gewachsen sei, weil es etwa am qualifizierten Umgang mit EU-Institutionen fehle, "damit werden die Existenzen vieler bäuerlicher Familienbetriebe gefährdet".

"Die Privatisierung von Kernaufgaben der Ernährungssicherheit hat dazu geführt, dass wissenschaftliches Arbeiten an den Rand der ethischen Vertretbarkeit gedrückt wird", kritisiert Etzenberger weiter. "Wir konnten feststellen, dass etwa die Analysen von einschlägigem Pflanzen- und Tiermaterial oder von Bodenproben zurückgewiesen wurden, weil 'das Prüfverfahren nicht vorgesehen ist', oder dass Großaufträge der Industrie im Bereich der Anerkennung von Pflanzenschutzmitteln mit besonders begünstigten Verfahren für die Industrie zu anderen als objektiven Ergebnissen führen.

Im Lichte dieser Eindrücke fordern wir daher rasch eine Reorganisation des Lebensministeriums zum Wohle der bäuerlichen Familienbetriebe, die wie folgt aussieht:

o Schaffung eines Nationalfonds zu Rettung der Almbauern - Dotierung aus der Mitteln des Lebensministerium - Sofortige Auszahlung der noch ausstehenden Zahlungen 2012 - Schadloshaltung der bäuerlichen Familienbetriebe für die nachträglich festgestellten Erhebungsfehler 2013 o Vollständige Bearbeitung der offenen Fälle bis 30. Juni 2013 o Auflösung des Verwaltungsübereinkommens mit den Landwirtschaftskammern betreffend der Übertragung von Verwaltungsagenden des Lebensministerium o Übertragung der Aufgaben der Almflächenfeststellung an den forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung samt entsprechender personeller und finanzieller Dotationen o Wiederherstellung der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft

Weitere Forderungen auf der Homepage der SPÖ-Bauern unter

http://www.spoe-bauern.at/online/page.php?P=107040

"Wir werden nicht locker lassen, auch wenn Minister Berlakovich vielleicht glaubt, die Sache aussitzen zu können", bekräftigte Etzenberger. (Schluss) bj/mp

