Androsch: Zusammenführung von 141 und 144 entwickelt sich zum Erfolgsprojekt

Zufriedenheit der Patienten und Ärzte gibt Neustrukturierung des Ärztedienstes recht

St. Pölten, (OTS/SPI) - Seit dem 1.1.2013 wird der Ärztedienst 141 über Notruf NÖ organisatorisch abgewickelt, um schneller, effizienter und durch Synergien auch sparsamer dieses Angebot für die NÖ Bevölkerung anzubieten. NÖ Gesundheitslandesrat Maurice Androsch machte sich nun persönlich vor Ort ein Bild in der Leitstellenzentrale von Notruf NÖ über die Entwicklung im letzten halben Jahr. "Nach Auskunft der Geschäftsführung von Notruf NÖ konnten sowohl der Ärztedienst flächendeckender angeboten als auch die Visitenzahl gesteigert werden. Über 36.000 Anrufe wurden in dieser Zeit von Mitarbeitern entgegengenommen, was schließlich zu 4.600 Visiten durch praktische Ärzte in den Nachtstunden und Wochenenden führte. Den restlichen Hilfesuchenden konnte durch telefonische Beratung weitergeholfen werden", zieht Androsch erfreut Bilanz über die erfolgreiche Zusammenführung von 141 und 144 unter dem Dach von "Notruf NÖ".

Die Zufriedenheit der Patienten und auch der Ärzte bestätige, so Androsch, die Entscheidung zur Übernahme des Dienstes. Die Rufnummer 141 sei seit Anfang dieses Jahres außerdem rund um die Uhr für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher da, nicht nur in der Nacht und am Wochenende. "Als besonderes Service für die Bevölkerung kann nun auch am Tag Auskunft über in Dienst befindliche praktische Ärzte gegeben werden. Das ist eine wesentliche Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger und entlastet gleichzeitig die Landeskliniken und Rettungsdienste", so Androsch.

(Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Androsch

Mag. Anton Heinzl

Pressereferent

Tel.: 02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at

www.landtagsklub.noe.spoe.at