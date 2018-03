BZÖ-Scheibner: "Der Einsatz am Golan war und ist wichtig"

"Minister Klug hat noch vor wenigen Tagen die Situation am Golan als "angespannt, aber beherrschbar" bezeichnet"

Wien (OTS) - "Es ist notwendig, dass in wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Fragen größtmöglicher Grundkonsens herrscht und jeder Zynismus zu anderen Meinungen in parteipolitischer, flapsiger Absicht vermieden wird. Denn jeder hier im Hohen Haus möchte das Beste für unsere Soldaten. Der Einsatz am Golan war und ist wichtig, um eine stabilisierende Wirkung zu geben. Es handelt sich jetzt nicht mehr um einen Konflikt zwischen Staaten, sondern es geht um immer mehr nicht zuordenbare Gruppierungen, die sich nicht an internationale Verträge halten", stellte der stellvertretende BZÖ-Klubobmann Herbert Scheibner im Rahmen der Syrien-Debatte im Parlament fest.

Scheibner erklärte die Sinnhaftigkeit eines veränderten, robusteren UNO-Mandates am Golan, um allen Konfliktparteien zu signalisieren, dass diese dort nichts verloren hätte und man die die Möglichkeiten zu reagieren habe. "In dieser Region geht es nicht ausschließlich um den Schutz von Menschenleben und der Zivilbevölkerung. Wenn diese UNO-Mission scheitert, dann ist die Gefahr relevant, dass dieser Konflikt auch in Bezug auf Israel eskaliert."

Der stellvertretende BZÖ-Klubobmann verwies auf Aussagen von SPÖ-Verteidigungsminister Klug, der noch vor wenigen Tagen und Wochen die Situation am Golan als "angespannt, aber beherrschbar" bezeichnet habe und er für "politisches Kleingeld nicht zur Verfügung" stehe. ÖVP-Abg. Amon habe gesagt, es wäre "unverantwortlich davonzulaufen." Scheibner: "Plötzlich ist alles anders und die Regierung sagt, dass die Bedrohung für unsere Truppen zu groß ist und sofort abgezogen werden muss. Dann hört man wiederum, dass für den Abzug sechs Wochen Zeit bleiben. Da stellt sich die Frage: Ist die Situation für unsere Soldaten wirklich so gefährlich - dann muss man selbstverständlich sofort abziehen - oder die Lage ist nicht so unbeherrschbar und es gibt keine direkte militärische Bedrohung?"

Scheibner vermutet, dass für die rot-schwarze Bundesregierung ein "willkommener Anlass" gekommen sei, um endlich abziehen zu können, um im Wahlkampf - falls etwas passiert - nicht kritisiert werden zu können. "Wenn man nur, weil man sich fürchtet in einem Wahlkampf kritisiert zu werden, einen solchen Abzug von UNO-Soldaten durchführt, dann ist das eine unwürdige Außenpolitik und auch unwürdig gegenüber unseren Soldaten, die ihren Auftrag bestmöglich erfüllt haben."

