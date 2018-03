Kampagnenpräsentation: BZÖ-Bucher: Steuern runter!

BZÖ startet mit erster Plakatserie

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Josef Bucher hat heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bündniskoordinator und Wahlkampfleiter Markus Fauland im Wiener Palmenhaus die erste Plakatserie des BZÖ für die Nationalratswahl 2013 präsentiert. Fauland legte dar, dass die Josef Bucher Tour - die seit Mai bis zum Wahltag durchgehend laufe - jetzt durch eine erste Plakatkampagne verstärkt werde. Diese wird ihren Abschluss im Bündniskonvent am 30. Juni finden. "Josef Bucher besucht jeden Wahlkreis in Österreich. Ziel ist es, Anliegen, Sorgen und Wünsche der Menschen aufzunehmen und einen Wahlkampf des Menschen Josef Bucher für die Menschen zu führen. Wir kennen keine Sommerpause wie die anderen Parteien und sprechen an, was den Menschen unter den Nägeln brennt", so Fauland. Der Bündniskoordinator erklärte die Kampagne, die unter dem Metathema "Genug gezahlt!" mit dem Slogan "Steuern runter" das BZÖ als die Steuersenkungspartei weiter positioniere. Dies werde mit über 1.200 Plakaten und mehr als 500 Citylights gefestigt.

"Steuern senken ist unser größtes Ziel und das Herzstück des BZÖ", so Josef Bucher. Es gelte den Kampf gegen das Hochsteuerland Österreich zu führen, wo den Menschen trotz harter Arbeit kein Geld mehr bleibe. "Es geht so nicht mehr weiter. Das BZÖ ist die Steuersenkungspartei in Österreich. Wir leben Entlastung und sprechen nicht nur darüber wie die ÖVP". Der BZÖ-Chef attackierte besonders die ÖVP - die jetzt beispielsweise "den Bucher-Tausender des BZÖ 1:1 kopiert hat. Warum hat die ÖVP nicht schon längst die Steuern gesenkt und die Menschen entlastet? Warum nicht vor den Wahlen? Spindeleggers Ankündigungen sind nur Show und Klamauk. Am Ende ist bei der ÖVP immer alles nur teurer geworden. Die ÖVP ist eine Steuererhöhungspartei - das BZÖ die Steuersenkungspartei, für die Österreicher die täglich Leistung erbringen und macht Sachpolitik fern jeder Hetze".

Steuersenkung ist für den BZÖ-Chef aber klarerweise mit Reformen verbunden. "Steuern senken ist nur mit Reformen auch leistbar. In Österreich liegen allein in der Verwaltung Milliarden brach. Hier ist und wird die ÖVP unser Hauptgegner sein. Es braucht das BZÖ in Österreich - wir sind die modernen Bürgerlichen gegen die altbackene ÖVP." Für Bucher ist bis zum Wahltag alles offen, die Wähler seien so mutig und flexibel wie noch nie. "Wir gehen mit großem Optimismus und Willen in diese Wahl und werden als Partei der Leistungsträger klar in den Nationalrat einziehen", bekräftigte Bucher abschließend.

