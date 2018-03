VCPÖ: 100.000 Unterschriften gegen EU Bevormundung

Österreichs Bevölkerung ebenso skeptisch wie Tabaktrafikanten gegenüber EU Tabakvorschriften

Wien (OTS) - Auf der heutigen Bilanz-Pressekonferenz der vom Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs (VCPÖ) gegründeten Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" gegen die EU Maßnahmen zur Tabakrichtlinie wurde ein Fazit über die bisherigen Tätigkeiten und Erfolge gezogen.

"Wir haben in fünf Tabaktrafiken in St. Pölten, Klagenfurt, Linz, Innsbruck und Wien sowie in weiteren Informationsveranstaltungen unsere Initiative vorgestellt. Ziel war es, den Befürchtungen unserer Branche eine Stimme zu geben, Unterstützer zu gewinnen und von der Politik gehört zu werden. Dies ist uns gelungen", so Wilhelm Gröbner, VCPÖ-Vizepräsident und Tabaktrafikant in Linz.

"Die mit der Initiative verbundene Postkartenaktion kann den unglaublichen Erfolg von 100.000 Unterschriften gegen Bevormundung und Überregulierung verzeichnen", freut sich Wilhelm Gröbner über den Erfolg der Aktion.

"Diese Unterschriften sind ein deutliches Zeichen der Bürgerinnen und Bürger und dürfen von den Politikern nicht unberücksichtigt bleiben. Wir werden diese Unterstützung als Stärkung für unsere Gespräche mit den Verantwortlichen nutzen", verspricht KommR Peter Trinkl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten Österreichs.

Ebenso deutlich sind die Ergebnisse einer im Mai 2013 durchgeführten repräsentativen, exklusiven Studie, mit der übergeordneten Frage: Für wie sinnvoll hält die österreichische Bevölkerung neue EU-Vorschriften für Tabak? So halten 70% der Befragten die von der EU geplanten größeren Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen nicht für geeignet, um den Tabakkonsum von Jugendlichen einzudämmen. Dieser Maßnahme stehen die ÖsterreicherInnen mehr als skeptisch gegenüber. Ein Verbot der Menthol- und Slim-Zigaretten halten ebenso 70% nicht für zielführend, um einen Rückgang des Tabakkonsums zu erreichen. Die Befürchtungen der Tabaktrafikanten, dass diese Produkte auf dem Schwarzmarkt oder im EU-Ausland beschafft werden, werden dadurch mehr als bestätigt.

Wilhelm Gröbner kommentiert die Studie: "Das Ergebnis bestärkt unsere kritische Position. Die Überlegungen der EU zur Reduzierung von Produktvielfalt und zur Vereinheitlichung von Zigarettenpackungen -denn nichts anderes geschieht bei der Einführung exzessiv großer Schockbilder - haben auch in den Augen der österreichischen Bevölkerung nicht das Potenzial, die gesundheitspolitischen Ziele zu erreichen. Und genau aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass das Ausmaß an Bevormundung aus Brüssel mehr als reicht!"

Mag. Michael Svoboda, Präsident KOBV Kriegsopfer- und Behindertenverband Österreich: "Abgesehen davon, dass die EU mit dem vorliegenden Entwurf der Tabakprodukterichtlinie erneut und völlig unnötig in Grundrechte der EU-Bürger eingreift und entgegen den bewährten Subsidiaritätsprinzipien in der EU wiederum nationale Gesetzgebungen aushebelt und diese zu beschränken versucht, geht es in Österreich zudem auch um die Vernichtung hunderter Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderungen, um die Vernichtung von Existenzgrundlagen und die Förderung des Anstieges der Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen, ihrer mit tätigen Familienangehörigen und ihrer MitarbeiterInnen, was ich als Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen nicht hinnehmen kann."

DI Tina Reisenbichler, Geschäftsführerin MVG Monopolverwaltung GmbH:

"Es darf nicht übersehen werden, dass der von der EU geforderte Jugendschutz in Österreich schon längst durch das Tabakmonopol gewährleistet ist. Mit den jetzt geplanten Maßnahmen schießt die EU weit über das Ziel hinaus und gefährdet sowohl das Monopol als auch die wirtschaftlichen Existenzen tausender Menschen."

"Wir werden weiter kämpfen", kündigt Wilhelm Gröbner abschließend die nächste Aktion der Initiative an. "Ab dem Aktionstag 17. Juni werden wir die EigentümerInnen und MitarbeiterInnen von ausgewählten Tabaktrafiken in Wien mit T-Shirts unserer Initiative ausstatten und so verstärkt zur Unterstützung unseres Protests auf www.eu-es-reicht.at auffordern."

Über den VCPÖ und seine Initiative "Liebe EU, ES REICHT"

Der VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs -wurde 1999 von österreichischen Tabakfachhändlern gegründet. Vorrangiges Ziel ist die stetige Verbesserung und Sicherung der Qualität der Handelsgeschäfte, sowie das Eintreten des Verbandes für das Kulturgut Tabak und eine friedliche, gesellschaftliche Koexistenz von Rauchern und Nichtrauchern.

Die aktuelle VCPÖ Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" will mit österreichweiten Informationsveranstaltungen die Öffentlichkeit, Medien und Politiker auf die Pläne der EU zu einer Verschärfung der derzeit geltenden Tabakproduktrichtlinie und deren massiven Auswirkungen aufmerksam machen. Unterstützt werden die Veranstaltungen durch eine Postkartenaktion an die verantwortlichen Politiker in Wien und Brüssel.

Weitere Informationen unter: www.eu-es-reicht.at

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4246

Rückfragen & Kontakt:

Klaus W. Fischer

Präsident

VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs

1010 Wien, Eschenbachgasse 11

Mobil: +43 (0)664 338 70 70

Email: office @ vcpoe.at

Web: www.vcpoe.at