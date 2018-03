FPÖ-Mölzer: EU muss Daten der Europäer vor Zugriff durch US-Geheimdienste schützen

Laut französischer Zeitung Le Monde ist Österreich "Trojanisches Pferd" für die USA - Außereuropäische Macht wie USA dürfen nicht Europäer überwachen

Wien (OTS) - Österreich spiele in Sachen Datenweitergabe an die USA eine unrühmliche Rolle, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Wie nämlich Le Monde, die größte französische Tageszeitung, in Bezug auf den NSA-Skandal berichtet, sei Österreich für die USA das Trojanische Pferd bei der Weitergabe von Daten. Aus Österreich ließen sich Daten noch leichter abfangen als aus anderen europäischen Ländern", hielt Mölzer fest.

Dieser Umstand verdeutliche, so der freiheitliche Europaabgeordnete, dass die EU ihre Anstrengungen in Sachen Datenschutz verstärken müsse. "Insbesondere müssen die Daten der Europäer vor der Sammlungswut der verschiedenen US-amerikanischen Geheimdienste geschützt werden. Es darf nicht sein, dass mit den Vereinigten Staaten eine außereuropäische Macht die Europäer überwacht", betonte Mölzer.

Insbesondere müsse Brüssel gegenüber Washington selbstbewusster auftreten, forderte der freiheitliche EU-Mandatar. "Die Zeiten, in denen die EU wie beim Abkommen zum Austausch von Fluggastdaten willfährig die Wünsche der USA erfüllt hat, müssen endlich vorbei sein. Die Europäische Union hat auch im Bereich Datenschutz und Datenweitergabe die Interessen der Europäer zu verfolgen und nicht die Interessen der US-Geheimdienste", schloss Mölzer.

