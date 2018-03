VP-Stiftner ad Straßenprostitution in Liesing: Zeitliche Beschränkung kann nur der erste Schritt sein

Generelles Verbot im Sinne der Bürgerinnen und Bürger wünschenswert

Wien (OTS) - "Unzählige Anrufe und Zuschriften von besorgten Bürgerinnen und Bürgern dokumentieren, dass im Industriegebiet Liesing, vor allem in der Brunner Sraße, ein signifikantes Problem hinsichtlich der Straßenprostitution besteht", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Liesing, LAbg. Roman Stiftner.

Aller Voraussicht nach wird in der heutigen Sitzung der Liesinger Bezirksvertretung der von der Polizei zu erlassenden Verordnung hinsichtlich einer zeitlichen Beschränkung der Straßenprostitution im Industriegebiet Liesing zugestimmt.

"Wir begrüßen, dass diese Initiative, die von den Liesinger Bürgerinnen und Bürgern ausgegangen ist und von der ÖVP Liesing unterstüzt wurde, letztendlich von der Polizei aufgegriffen wurde und es nun zu einer dringend notwendigen zeitlichen Beschränkung kommt. Es ist für uns aber auch ganz klar, dass dies nur ein erster Schritt in Richtung eines generellen Verbotes für das angesprochene Gebiet sein kann", so Stiftner.

"Unmittelbar angrenzend befinden sich Wohngebiete und Schulen. Solche Zustände sind den Familien nicht länger zumutbar", ergänzt Klubobmann Ernst Paleta.

"Das neue Prostitutionsgesez hat dazu geführt, dass eine Verdrängung in die Außengebiete stattgefunden hat. So ein Effekt kann wohl nicht im Sinne der Stadtregierung sein", so Stiftner abschließend, der Rot-Grün auffordert, das fehlgeleitete Gesetz gründlich zu überarbeiten.

