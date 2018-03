BZÖ-Widmann: "Auch VP-Ditz schnappt sich ungeniert fürstliche Politikerpension"

"Minister aus den 90er Jahren kassiert trotz Sparpaketen, hoher Arbeitslosigkeit und sehr teuren Lebenserhaltungskosten hohe Pension"

Wien (OTS) - "Nach den unzähligen roten und schwarzen Gagenkaisern, wie etwa Franz Vranitzky, Viktor Klima oder Rauch-Kallat schnappt sich nun auch ein weiterer schwarzer Minister seine fürstliche Politikerpension in der Höhe von 9.000 Euro pro Monat. Dieses gierige Vorgehen ist an Dreistheit beinahe nicht mehr zu überbieten", kritisierte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann. "Ich bin entsetzt, wie man als Ex-ÖVP-Politiker mit einer derart sozialen Kaltblütigkeit in diesen üppigen Pensionsnapf greift und sich in der heutigen Zeit ungeniert eine derart hohe Pension gönnt", so Widmann weiter.

"Das BZÖ fordert daher ÖVP-Vizekanzler Spindelegger auf, seinen Parteikameraden umgehend zum Verzicht der Politikerpension zu bewegen. Gerade in Zeiten von einschneidenden Sparpaketen, von hoher Arbeitslosigkeit und sehr teuren Lebenserhaltungskosten, die die Menschen sehr belasten, ist es unerhört, wenn nun ein ehemaliger Minister aus den 90er Jahren eine derart hohe Pension kassieren kann", sagte Widmann.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ