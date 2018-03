LK NÖ und ÖBMV begrüßen ungebrochenen Aufwärtstrend bei Biomasseheizungen

Wer mit Biomasse heizt, erspart sich im Winter das Geld für den Sommerurlaub

Wien (OTS) - Im vergangenen Jahr wurden in Österreich nahezu fünfmal mehr Biomasse- als Ölheizungen installiert. Das entspricht einer Zunahme der Neuinstallationen um 10% gegenüber dem Vorjahr. Von rund 2,3 Mio. Zentralheizungen wird derzeit bereits jede vierte mit Stückholz, Hackgut oder Pellets befeuert. Das ergab die aktuelle österreichweite Kesselerhebung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich bei den Herstellern, die bereits seit 1980 jährlich durchgeführt wird. Und es zahlt sich für die Ein- und Umsteiger eindeutig aus, nämlich mit einer durchschnittlichen Brennstoffkosten-Ersparnis von jährlich EUR 1.500,- bis EUR 2.000,-pro Haushalt gegenüber der Öl-Variante.

"Die Nutzung von Biomasse ist unser effizientester Erfolgsbaustein in unserer Klima- und Energiestrategie. Jeder Haushalt kann hier einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Hinzu kommt, dass österreichische Unternehmen im weltweiten Vergleich bei der Biomassekessel-Herstellung die Nase vorne haben und dadurch viele Jobs im Inland geschaffen werden. Stellen Sie sich vor: Zwei von drei Biomasseheizkessel, die in Deutschland installiert werden, kommen aus Österreich", erläutert LK NÖ-Präsident Hermann Schultes angesichts der jüngsten Erhebung. "Mit Biomasseheizungen wird das Klima und die Geldbörse geschützt sowie die heimische Wertschöpfung erhöht. Biogene Heizstoffe sind rund um die Hälfte günstiger als Heizöl", ergänzt Horst Jauschnegg, Vorsitzender des Österreichischen Biomasse-Verbandes (ÖBMV).

Trend zu Biomasseheizungen weiterhin ungebrochen

Im Jahr 2012 wurden österreichweit im Kleinanlagenbereich (bis 100 kW Leistung) 22.431 Stückholz-, Hackgut- und Pelletsheizungen errichtet. Moderne Stückholzkessel (6.887 Stück) und Hackgutheizungen (3.573 Stück) konnten das Vorjahresergebnis leicht übertreffen. Pelletskessel verzeichneten sogar ein Rekordergebnis und legten um 15% auf 11.971 Anlagen zu. Im Vergleich dazu sind bei den Ölheizungen - trotz "Ankaufszuckerl" durch die Mineralölwirtschaft - die Absatzzahlen auf etwa 5.000 Anlagen (-15%) geschrumpft. Und das kommt nicht von ungefähr: Der Heizölpreis ist bei gleicher Energiemenge rund doppelt so hoch wie jener für Pellets.

"Die derzeit installierten Pelletsheizungen ersetzen über 400 Mio. l Heizöl in Österreich. Konkret sind das rund EUR 400 Mio., die im Land bleiben. Dies sichert und schafft wiederum Arbeitsplätze. Unsere Firmen haben einen deutlichen Technologievorsprung. Es ist doch besser, wir verkaufen unsere umweltfreundlichen Technologien ins Ausland, anstatt die Erdölwirtschaft in Nahost zu finanzieren", unterstreicht Schultes. "Im Detail zeigt der Energieträgervergleich im April einen Preisvorteil von Pellets gegenüber Heizöl von 47%. Bei Brennholz ergibt sich eine Ersparnis von 52% und bei Hackgut von 61%", analysiert Jauschnegg. "Damit rechnen sich Biomasseheizungen im Vergleich zu Heizöl nach rund acht Jahren - mit Förderungen noch früher."

Energieimporte verursachen EUR 13 Mrd. Außenhandelsdefizit jährlich

Der generelle Trend unserer Energiebilanz ist nicht nur erfreulich, denn die nackten Zahlen der vergangenen Jahre zeigen einen stetigen Anstieg der Kosten für Brennstoff- und Energie-Importe. "Wir müssen uns verdeutlichen, dass wir jedes Jahr einen Kaufkraftabfluss von rund EUR 3.000,- pro Haushalt haben. Geld, das wir für eine lebenswerte Zukunft unseres Landes hier bei uns benötigen. Österreich hat enorme Potenziale, die künftig noch besser zu nützen sind, damit ein 100%iger Selbstversorgungsgrad aus heimischen erneuerbaren Energieträgern erreicht werden kann", fordern Schultes und Jauschnegg zusammenfassend.

Biomasse hat ordentlich Power. Das zeigt auch der unmittelbare Vergleich mit der Leistung von Atomkraftwerken. So wurden im Vorjahr in Summe Biomasseanlagen mit einer thermischen Gesamtleistung von 939 Megawatt installiert. Diese übertrifft die momentan installierte Leistung der zwei aktiven Bohunice-Reaktoren in der Slowakei deutlich.

