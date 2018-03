AK: Vorzeitiges Ablaufdatum - Das Geschäft mit "eingebauten" Mängeln in Produkten

AK Veranstaltung zur "geplanten Obsoleszenz" - AK verlangt langlebigere und leicht reparierbare Produkte

Wien (OTS) - "Obsoleszenz" - Geräte, die vorzeitig den Geist aufgeben und meist gar nicht mehr repariert werden können, Absicht oder Pech? "Jede/r zweite befragte ÖsterreicherIn meint in einer Online-Umfrage, dass die Lebensdauer von Produkten künstlich verkürzt wird", sagt Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Konsumentenpolitik, bei der AK Veranstaltung Gekauft und schon kaputt . "Die Produkte müssen wieder langlebiger werden."

Wer kennt das nicht - der Akku der elektrischen Zahnbürste geht zwei Wochen nach der Garantie kaputt. Ein dummer Zufall? Bei vielen Geräten, etwa Wäschetrocknern oder Mixern, kommt es vor, dass Plastik und Metall so kombiniert werden, dass ein frühzeitiger Verschleiß programmiert ist. Oder: Es sind Bauteile miteinander so verschweißt, verpresst oder vernietet, dass man sie nicht zerlegen und den schadhaften Teil ersetzen kann. Bei elektrischen Zahnbürsten ist meist der Akku eingegossen und kann gar nicht getauscht werden. Nach einigen Jahren sind die Geräte oft reif für den Elektronikschrott.

"Bei der Online-Umfrage des VKI nennen 75 Prozent der Befragten als häufigste Produkte, bei denen ein eingebautes vorzeitiges Ablaufdatum vermutet wird, elektronische Unterhaltungsgeräte", so Zgubic. "Konsumentinnen und Konsumenten wünschen sich aber langlebige und vor allem leicht reparierbare Produkte. "So kritisieren die Befragten auch, dass Reparaturen oft nicht möglich oder sehr teuer sind. Reparieren statt wegwerfen ist ein immer stärker wachsendes Bedürfnis von Konsumentinnen und Konsumenten, dem die Unternehmen derzeit leider nicht Rechnung tragen."

KonsumentInnen haben derzeit einen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren auf sogenannte bewegliche Waren (etwa Kaffeemaschine oder Fernseher). Dass Handel oder Industrie billigere Bauteile einbauen, weil die KonsumentInnen nicht mehr zahlen wollen, lässt die AK nicht gelten. Oft kosten etwa Elektrolytkondensatoren, die in CD-Player, Spielkonsolen & Co eingebaut sind, in besserer Qualität nur um zwei Cent pro Stück mehr, halten aber um Jahre länger. Die AK verlangt daher von den Herstellern, wieder langlebigere Produkte zu produzieren, die auch leicht reparierbar sind. Welche Maßnahmen nötig sind, wird die AK weiter diskutieren.

Drei Tipps für weniger Schrott zu Hause

+ Informieren Sie sich über Internet-Foren und Konsumentenschutzorganisationen über Tests und Erfahrungen mit Marken und Produkten.

+ Bevorzugen Sie Hersteller, die langjährige Garantie und Reparaturservice bieten.

+ Kaufen Sie nicht das allerbilligste Gerät - auf lange Sicht kommt Qualität günstiger. Fragen Sie beim Kauf nach, ob das Gerät repariert werden kann und es Ersatzteile gibt.

