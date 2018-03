Woche des Waldes von 10. bis 16. Juni im Zeichen der Nachhaltigkeit

Berlakovich: Nachhaltige Waldbewirtschaftung sichert Lebensraum

Wien (OTS) - "In Österreich wird der Wald seit Generationen nachhaltig bewirtschaftet und er besticht durch Multifunktionalität. Gerade in Zeiten von Naturkatastrophen, wie wir sie zurzeit erleben, wird das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung geschärft", erläutert Bundesminister Niki Berlakovich anlässlich der Woche des Waldes. "Nachhaltige Waldbewirtschaftung sichert unsere Lebensräume: Der Wald bietet Schutz vor Naturgefahren, gibt uns saubere Luft, reines Trinkwasser, liefert den vielfältig einsetzbaren, nachwachsenden Rohstoff Holz und sichert damit Arbeitsplätze."

Das Konzept einer nachhaltigen und multifunktionalen Waldbewirtschaftung ist von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. In Österreich beziehen 300.000 Menschen in über 172.000 Be-trieben aus der Wertschöpfungskette ein Einkommen. Derzeit liegt der jährliche Produkti-onswert der gesamten Wertschöpfungskette bei rd. 12 Mrd. Euro und erwirtschaftet einen Außenhandelsüberschuss von durchschnittlich 3,5 Mrd. Euro.

"Holz ist ein stabiler Wirtschaftsfaktor, schon durch 100 Erntefestmeter zusätzlich verarbeite-tem Holz - das entspricht etwa einem Einfamilienhaus in Holzriegelbauweise - wird ein neuer Arbeitsplatz geschaffen", freut sich Georg Adam Starhemberg, Vorsitzender der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP) anlässlich der Woche des Waldes. "Bei Durchsetzung eines Nutzungsverzichts führte dies zu einer fatalen Vernichtung von Arbeitsplätzen und einer direkten Reduktion der Wirtschaftsleistung. Derzeit stehen bereits 7% der Waldfläche unter strengstem Naturschutz, für weitere 10% gibt es natur- und landschaftsschutzrechtliche Bewirtschaftungsvorschriften. Eine Außer-Nutzung-Stellung von weiteren Wirtschaftswaldflächen hätte schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Entwicklung des ländlichen Raumes", warnt Starhemberg eindringlich und erteilt damit der im europäischen Parlament geführten Diskussion um die Ausweitung von Wildnisgebieten eine klare Absage.

"Unser Wald - Das Rezept für Nachhaltigkeit"

Um die wegweisende Bedeutung des Waldes in Bezug auf Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu rücken, wurde 2013 ein besonderes Projekt gestartet: "Unser Wald - Das Rezept für Nachhaltigkeit". Das Projekt vermittelt das Thema und die Funktionen des Waldes aus einer neuen Perspektive und verschreibt quasi das "Rezept für Nachhaltigkeit". Es handelt sich dabei um kein typisches Medikament aus der Apotheke, denn in der Schachtel sind ein Zirben-Holzblock und eine Packungsbeilage zu finden.

Die Zirbe als Wirkstoff steht dabei symbolisch für alle positiven Eigenschaften des Waldes. Die Gebrauchsinformation gibt Anleitungen über die richtige Anwendung, eventuelle Nebenwirkungen und Aufbewahrungshinweise. Bei der Produkterstellung wurden die Aspekte der Ökologie, Ökonomie und Soziologie beachtet und gelebt. So wurde das PEFC-zertifizierte Zirbenholz in einem Waldviertler Sägewerk geschnitten und in einer naheliegenden Werkstätte der Caritas nachbearbeitet und verpackt. Durch die kurzen Transportwege wurde die CO2-Belastung in der Produktion minimiert. Verpackung und Gebrauchsanweisung wurden in einer österreichischen Druckerei gedruckt. So verblieb die gesamte Wertschöpfung im Inland.

Nachhaltigkeit als Schlüsselmetapher für Zukunftsfähigkeit

Schon vor 300 Jahren tauchte der Begriff "Nachhaltigkeit" erstmals in der Forstwirtschaft - geprägt von Hans Carl von Carlowitz - auf, nun ist er zum Star unter den Hoffnung verbrei-tenden Visionswörtern geworden und durchzieht alle Bereiche unseres Lebens.

"Die Wurzeln der Nachhaltigkeit liegen in der Forstwirtschaft. Für mich ist es das Wissen darüber, dass der Wald eine Lebensgrundlage darstellt. Es gilt Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen und der Natur zu übernehmen. Die Kombination aus forstlichem Know-how, Naturverbundenheit und Nächstenliebe ist für mich die Basis einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung," formuliert Viktoria Hutter, Forstwirtschaftsstudentin und niederösterreichische Waldkönigin, ihre Definition für nachhaltige Waldbewirtschaftung.

