ORF III mit Erwin Steinhauer in "Blumen für Polt" und Manuel Rubey in "Fauner Consulting"

Am 14. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 14. Juni 2013, überträgt ORF III ab 9.00 Uhr auch den dritten Plenartag der Nationalratssitzung live und in voller Länge aus dem Parlament. Vor der regulären Tagesordnung steht eine außertourliche Fragestunde mit Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger auf dem Programm. Danach haben die Volksanwältin Terezija Stoisits und der Volksanwalt Peter Kostelka ihren letzten parlamentarischen Auftritt; ihre Funktionsperiode endet Ende Juni 2013. Zudem werden zahlreiche Bürgeranliegen in Form von Bürgerinitiativen und Petitionen diskutiert. In den vier zur Behandlung anstehenden Rechnungshofberichten geht es neben Korruption bei Straßen- und Bauvorhaben um die Gesundheitsreform 2005, den EU-Finanzbericht 2010 oder auch die Abgabenbetrugsbekämpfung. ORF 2 überträgt von 9.05 Uhr bis 10.50 Uhr, es kommentiert Fritz Jungmayr. ORF III überträgt in voller Länge, es kommentieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Andreas Heyer.

Um 20.15 Uhr ermittelt Erwin Steinhauer als Gendarm Simon Polt in "Blumen für Polt", Julian Roman Pölslers Krimiverfilmung nach dem Roman von Alfred Komarek. In den Weinbergen herrscht geschäftiges Treiben als zwei tragische Todesfälle passieren. Dass es Unfälle waren, damit kann Polt sich nicht abfinden, und mit der typisch poltschen Hartnäckigkeit beginnt er, ein wohlgehütetes Geheimnis aufzudecken, auch wenn er dadurch seine eben erst zart sprießende Liebesbeziehung aufs Spiel setzt. An der Seite von Erwin Steinhauer spielen Monica Bleibtreu, Hans Clarin, Wolfram Berger, Peter Faerber und Michou Friesz. Den dritten Teil der Krimireihe, "Himmel, Polt und Hölle", zeigt ORF III am Freitag, dem 21. Juni, um 20.15 Uhr.

Apropos Pölsler: Seine "Universum History"-Premiere über die wahre Geschichte von "Die Schöne und das Biest" steht morgen (14. Juni) um 22.40 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

"Fauner Consulting" berät wieder um 21.55 Uhr: ORF III zeigt die Folgen fünf bis zehn der skurril-liebenswerten Serie mit Manuel Rubey, Simon Schwarz, Thomas Stipsits und Marion Mitterhammer. Die melancholische Comedyserie von Regisseur Georg Weissgram und Manuel Rubey über eine Gruppe moderner Großstadtneurotiker geriet vom Internetserien-Geheimtipp zum vielgelobten Medienprojekt. Namensgeber der Serie ist Francois Fauner (Manuel Rubey), ein attraktiver Mittdreißiger und chaotischer Lebenskünstler mit einer kühnen Geschäftsidee: Ohne Geld und entsprechende akademische Ausbildung beschließt er, mitten in Wien eine Praxis für Lebensberatung zu eröffnen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at