VP-Hueter: Steuergeld nicht nach Begehrlichkeiten, sondern nach Notwendigkeiten einsetzen

Landtagsitzung, Aktuelle Stunde: ÖVP für Haushaltsreform. Budget braucht Transparenz und Effizienz. Keine Tabus bei Reformen.

Klagenfurt (OTS) - "Die Budget-Zahlen, die seit einer Woche klar am Tisch liegen, zeigen den sorglosen Umgang in der Vergangenheit mit dem Steuergeld. Die neue Regierung hat einen Rucksack übernommen, den noch unsere Kinder und Enkelkinder tragen werden müssen", sagt heute VP-Clubobmann Ferdinand Hueter in der Aktuellen Stunde der Landtagssitzung. Es sei laut Hueter nicht fünf vor Zwölf, sondern bereits fünf nach Zwölf. Die Vergangenheit sei im Sinne der Steuerzahler aufzuarbeiten. "Wir müssen den Menschen aber auch bewusst machen, dass der öffentliche Bankomat am Arnulfplatz außer Betrieb ist", weist Hueter hin.

Kärnten habe den Stabilitätspakt und das eigene Budgetkonsolidierungsgesetz zu erfüllen, was heißt, dass Kärnten 2015 ein 0-Defizit erreichen müsse. "Sozial ist nur, wer die Schulden im Land nachhaltig abbaut, das Land strukturell reformiert und nachhaltig investiert. Zu Tode sparen können wir das Land auch nicht", so Hueter.

Trotzdem dürfe es laut Hueter bei Reformen keine Tabus geben. Über Ermessensausgaben, die derzeit mit 133 Mio. Euro beziffert sind, sei das Landesbudget nicht zu reformieren. "Aber bei 1,9 Milliarden Pflichtausgaben für Gesundheit, Soziales und Verwaltung müssen wir einschreiten. Ohne tiefgreifende Reformen in diesen Bereichen können wir das Land nicht sanieren", hält Hueter fest.

Erster Schritt sei jedoch die rasche Umsetzung einer Haushaltsreform. "Wir müssen das Steuergeld in Zukunft wirkungsorientiert ausgeben. Jeder Cent muss einen Nutzen fürs Land haben",sagt Hueter. Dazu seien Globalbudgets für jedes Regierungsmitglied einzuführen, um klare Verantwortung und Transparenz zu schaffen. Mit der Haushaltsreform können auch mehrjährige Budgets erstellt werden, die Planungssicherheit garantieren.

"Vor allem muss die Politik den Mut haben, in Zukunft das Geld nicht nach Begehrlichkeiten, sondern nur mehr nach Notwendigkeiten auszugeben", erklärt Hueter. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Club im Kärntner Landtag

Tel.: 0463 513592126

office @ oevpclub.at