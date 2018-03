Julian Roman Pölsler erzählt für "Universum History" die wahre Geschichte von "Die Schöne und das Biest"

Am 14. Juni um 22.40 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In seiner ersten Fernsehdokumentation erzählt Regisseur Julian Roman Pölsler für "Universum History" am Freitag, dem 14. Juni 2013, um 22.40 Uhr in ORF 2 "Die wahre Geschichte von 'Die Schöne und das Biest'": Von seiner Geburt im Jahre 1537 an litt Petrus Gonsalvus an einem seltenen Phänomen, das heute als Hypertrichose oder Ambras-Syndrom bekannt ist. Die wahre Geschichte von Petrus Gonsalvus, dem "Biest", ist zugleich etwas Unfassbares und doch allgemein Bekanntes. Ein völlig behaarter junger Mann wird König Heinrich II. von Frankreich als Affenmensch zum Geschenk gemacht. Er lernt lesen und schreiben und wird mit der Tochter eines Hofbediensteten verheiratet. Die Schöne und das "Biest" finden zueinander. Gonsalvus und Catherine haben mehrere Kinder - manche mit und manche ohne Hypertrichose - und bleiben für mehr als 40 Jahre zusammen.

Gedreht wurde im In- und Ausland - etwa in der Kunst- und Wunderkammer im Innsbrucker Schloss Ambras, auf der Rosenburg in Niederösterreich, in Capodimonte in der Nähe von Rom und in Los Angeles, wo Pölsler den mexikanischen Schauspieler Larry Gomez traf, der von Hypertrichose betroffen ist. "Gonsalvus - Die wahre Geschichte von 'Die Schöne und das Biest'" entstand als Koproduktion von ORF, ARTE und epo-film in Zusammenarbeit mit Smithsonian Networks USA und BMUKK, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich Kultur und Land Steiermark Kultur.

"Wir hatten bei dieser Produktion das perfekte Team", so "Universum"-Chef Andrew Solomon: "Julian Pölsler ist es gelungen, die erstaunliche Wirklichkeit der Geschichte von 'Die Schöne und das Biest', wie sie sich im 16. Jahrhundert am Hof des französischen Königs Henri II. abgespielt hat, perfekt mit dem Märchenhaften der daraus geborenen Legende zu kombinieren und parallel dazu die Geschichte von Larry Gomez zu erzählen, der mit Hypertrichose im Hollywood des 21. Jahrhunderts lebt."

Für Regisseur Julian Roman Pölsler (seinen Erfolgsfilm "Blumen für Polt" zeigt ORF III morgen um 20.15 Uhr) ist der Stoff von "Die Schöne und das Biest" faszinierend, "weil er zeigt, dass es ein Phänomen in unserem Leben gibt, das alle Gegensätze, alle Unmöglichkeiten möglich macht - und das ist die Liebe. Letztendlich sind alle guten Geschichten Liebesfilme. Die Botschaft des Films -die Anerkennung des Anderen im Anderssein - ist wichtig und gehört transportiert. Mit dieser Produktion wird dem Bildungsauftrag vorbildlich nachgegangen." Pölsler dokumentiert für "Universum History" zudem den heutigen Wissensstand über das genetische Phänomen der Hypertrichose und fand heraus, dass wir in einem früheren Menschenstadium alle mehr oder weniger im Mutterleib behaart sind -bis wir dann diese Haardecke verlieren, die den Fötus in den ersten neun Monaten schützt. Hypertrichose entsteht, wenn diese Haare nach der Geburt weiterwachsen. Weltweit sind heute etwa 50 Fälle von Menschen bekannt, die das Ambras-Syndrom geerbt haben: zum Beispiel der 35-jährige Mexikaner Larry Gomez, der jetzt in Los Angeles, der Mutterstadt des Körperkults, als Schauspieler lebt. Er war auch verheiratet, hat einen Sohn und sagt von sich, dass es ihm in keiner Weise von Nachteil sei, behaart zu sein.

Larry Gomez wuchs in einem kleinen mexikanischen Dorf auf und sah seine einzige Möglichkeit zu arbeiten im Zirkus. Heute tritt er in einer Freakshow auf und spielt ab und zu kleine Rollen in Filmen - u. a. war er 2011 im Liebesdrama "Wasser für die Elefanten" an der Seite von Christoph Waltz, Reese Witherspoon und Robert Pattinson zu sehen. Gomez' DNS wurde analysiert, um herauszufinden, woher seine Behaarung stammt. Er hat sich nie über seinen Zustand beklagt. Im Gegenteil, seine Familie stärkte ihn und sagte, er solle stolz darauf sein, anders zu sein. Ihre Liebe half ihm, mit seinem Zustand umzugehen. Und genau das ist der Kern der wahren Geschichte hinter "Die Schöne und das Biest", einem der stärksten Märchen, das jemals erzählt wurde: die archetypische Geschichte darüber, wie die Kraft der Liebe Ignoranz und Grausamkeit überwinden kann.

