Royaler Fixpunkt: "Trooping the Colour" live in ORF 2

Am 15. Juni um 10.45 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach der "Prinzessinnenhochzeit in Schweden" am 8. Juni steht mit "Trooping the Colour", dem Geburtstag der Queen ,am Samstag, dem 15. Juni 2013, um 10.45 Uhr live in ORF 2 ein weiterer royaler Fixpunkt auf dem Programm.

Die zwei neunstündigen Live-Übertragungen aus London am 3. und 5. Juni des vergangenen Jahres anlässlich des diamantenen Thronjubiläums verfolgten bis zu 430.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 38 Prozent Marktanteil via ORF 2. Heuer feiert die Queen neben ihrem Geburtstag auch ihr 60-jähriges Krönungsjubiläum. Zudem bietet ORF 2 ein besonderes Highlight anlässlich des Jubiläums - eine Dokumentation über die Krönung von Queen Elizabeth am 2. Juni 1953. Erstmals in der Geschichte der britischen Monarchie wurde eine Krönungszeremonie live aus der Westminster Abbey übertragen.

Die Geburtstagsparade der Queen findet alljährlich auf dem "Horse Guards Parade" statt und wird von ausgebildeten Soldaten im Dienst der "Household Division" (Infanterie und Kavallerie, seit 1998 auch Artillerie) durchgeführt und von Mitgliedern der königlichen Familie und Ehrengästen verfolgt.

Redakteur und "Trooping the Colour"-Fan Jürgen Pettinger wird gemeinsam mit Adelsexpertin Lisbeth Bischoff im Studio den Militärhistoriker Christoph Hatschek und den Bestsellerautor Georg Markus begrüßen.

Der Ursprung der Zeremonie liegt im Vorbeitragen (Trooping) und Zeigen der Farben der Regimenter (Fahnen) für die Soldaten, sodass sie sie sehen und später im Kampf wiedererkennen konnten.

Tausende Schaulustige werden anlässlich des Geburtstags der Queen die Londoner Straßen entlang der Geburtstagsparade säumen, wenn diese, von ihrem Ehemann Prinz Philip begleitet, vom Buckingham Palace mit Kutschen über die Prachtstraße "The Mall" zum Paradeplatz "Horse Guards" anreisen wird. Schon seit fast zwei Jahrhunderten werden die Geburtstage britischer Monarchen offiziell im Juni mit "Trooping the Colour" gefeiert, weil man sich um diese Jahreszeit besseres Wetter verspricht. So ist es auch in diesem Jahr - zu ihrem 87. Geburtstag.

