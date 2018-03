Präsentation in der Volksschule Bad Vöslau: Vöslauer Nachhaltigkeitsbericht 2012 in Form eines Kinderspielhäuschens

Bad Vöslau (OTS) - Die Vöslauer Mineralwasser AG hat soeben zum fünften Mal einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Diesmal in ungewöhnlicher Weise und limitierter Auflage auch auf Karton. Der Bericht kann damit wiederverwertet und zum Beispiel zu einem kleinen Kinderspielhaus gefaltet werden. "Nachhaltiges Wirtschaften soll bekanntlich den nachfolgenden Generationen zu Gute kommen. Das wollen wir mit dieser Idee zum Ausdruck bringen," erklärt dazu der Vorstandsvorsitzende der Vöslauer Mineralwasser AG, Dr. Alfred Hudler. Die erste Präsentation des Nachhaltigkeitsberichts 2012 fand daher in der Volksschule Bad Vöslau statt.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2012 ist auch über die Vöslauer Homepage (http://www.voeslauer.com/web/NB12) abrufbar. Er fasst alle relevanten, ökologischen, gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen des abgelaufenen Geschäftsjahres zusammen und ist nach den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt. Unter diesem Link ist auch eine Video-Anleitung zum Falten des Kinderspielhauses abrufbar.

400 Tonnen Kunststoff eingespart

Auch 2012 hat Vöslauer bei seinen Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung deutliche Fortschritte gemacht. "Wir möchten als Marktführer auch Österreichs nachhaltigster Anbieter von Mineralwasser und Wohlfühlgetränken sein", erklärt dazu Alfred Hudler.

So ist es gelungen, den Anteil des Recyclingmaterials für die Vöslauer PET-Flaschen in den vergangenen zwei Jahren von 34 auf 52 Prozent zu steigern. "Damit liegen wir weit über dem österreichischen Durchschnitt", so Hudler. Bei den 1,5 Liter PET-Flaschen beträgt der Recyclat-Anteil bereits 70 Prozent. Bei der 0,75 Liter PET-Flasche Vöslauer Balance konnte 2012 der Recyclat-Anteil sogar auf 100 Prozent gesteigert werden. "Das ist ein wahrer Meilenstein für uns," betont der Vorstandsvorsitzende von Vöslauer. Ein weiterer Nachhaltigkeitserfolg von Vöslauer: Durch eine Verkürzung des Leichtdrehverschlusses wurden 2012 insgesamt 400 Tonnen Kunststoff eingespart.

CO2 Emissionen seit 2006 um 20 Prozent gesenkt

Vöslauer hat im Jahr 2012 rund eine Millionen Euro in neue energieeffizientere Produktionsanlagen investiert. Die Verpackungs-und Recycling-Prozesse werden seit mehreren Jahren kontinuierlich optimiert. Diese Investitionen haben dazu geführt, dass seit 2006 20 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden konnten. Im Jahr 2012 ist es gelungen, den betrieblichen Carbon-Footprint von 107 auf 102 Gramm CO2 pro abgefüllten Liter zu reduzieren. Der Carbon-Footprint für die Verpackungen wurde im vergangenen Jahr von 70,6 auf 65 Gramm CO2 Äquivalent pro Liter verringert. "Im Jahr 2010 haben wir uns das große Ziel gesetzt, den gesamten CO2-Ausstoss unserer Produktion bis 2015 um 10 Prozent zu verringern", erklärt Alfred Hudler.

Weitere Aktivitäten von Vöslauer betreffen...

das Abfallmanagement (der Abfallanteil pro abgefülltem Liter konnte 2012 von 4,15 auf 3,45 Gramm gesenkt werden),

Transport und Mobilität (der Schienenanteil wurde von 24 auf 28 Prozent gesteigert)

das Einsparen von Abwasser (im Vergleich zum Jahr 2011 um 6,3 Prozent reduziert).

ISO 14001 und ISO 50001 Zertifizierungen für Vöslauer

Die Vöslauer Mineralwasser AG wurde Anfang Mai nach ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert. ISO 14001 bestimmt die Anforderungen an das Umweltmanagement im Unternehmen. Umweltaspekte und Umweltrisiken werden im ersten Schritt bewertet. Umweltpolitik, Umweltziele und Umweltprogramm werden anschließend festgelegt und das Umweltprogramm umgesetzt. ISO 50001 setzt Standards für die Steuerung von Energieversorgung und Energieverbrauch im Unternehmen und sorgt für eine Verbesserung des Energiemanagements und der Umwelt-Performance.

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter bis ins hohe Alter gewährleisten

Zur Nachhaltigkeit gehört auch ein respektvoller und fairer Umgang mit Mitarbeitern unabhängig von Herkunft und Geschlecht. Indizien für hohe Mitarbeiterzufriedenheit sind eine geringe Fluktation (11,56 Prozent) und eine geringe Anzahl an Krankenstandstagen (durchschnittlich 9,6) "Damit liegen wir deutlich unter dem österreichischen Durchschnitt", stellt Alfred Hudler fest. "Unser Ziel ist es unter anderem, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis ins hohe Alter zu gewährleisten."

Vöslauer Natürliches Mineralwasser

Vöslauer ist die Nummer 1 am österreichischen Mineralwassermarkt. Die Lieblingsmarke der Österreicherinnen und Österreicher ist stolz auf den einzigartigen Ursprung in Bad Vöslau: Vöslauer Mineralwasser, seit 15.000 Jahren von allen Umwelteinflüssen geschützt, entspringt in 660 Metern Tiefe, enthält wertvolle Spurenelemente und ist ausgewogen mineralisiert. Zusätzlich zu Vöslauer Natürliches Mineralwasser prickelnd, mild und ohne sorgen Vöslauer Balance sowie Vöslauer Bio für leichte Erfrischung. Vöslauer ist eine 100 Prozent Tochter der Ottakringer AG und beschäftigt 177 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist mit einem Marktanteil von 41% (2012) bei Mineralwasser klarer Marktführer. Der Umsatz der Vöslauer Mineralwasser AG beträgt 94,6 Millionen Euro (2012).

