Neue Pflegedirektorin beim NÖ Hilfswerk

Bettina Tober ist seit Juni für den Bereich Hilfe und Pflege daheim verantwortlich.

St. Pölten (OTS) - Mit Bettina Tober konnte das NÖ Hilfswerk eine echte Pflegeexpertin für den Bereich Hilfe und Pflege daheim gewinnen. Sie kennt das Fachgebiet von der Basis an. Nach ihrer Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester leistete sie zahlreiche Zusatzausbildungen. Sie absolviert derzeit das Masterstudium Health & Caremanagement an der Wirtschaftsuniversität Wien. Umfangreiche praktische Erfahrungen sammelte Bettina Tober in den verschiedenen Fachbereichen. Seit zehn Jahren arbeitet sie in der mobilen Pflege. "Hier habe ich auch meine berufliche Heimat gefunden", bekräftigt Bettina Tober. Seit April 2012 war sie als regionale Pflegedienstleitung des NÖ Hilfswerks für die Bezirke Gänserndorf und Mistelbach beschäftigt.

Nun hat sie die fachliche und wirtschaftliche Leitung des Geschäftsbereichs Hilfe und Pflege daheim übernommen. Über 9.000 Kundinnen und Kunden werden pro Monat in den eigenen vier Wänden betreut. Tendenz steigend. Schließlich wird bei der mobilen Betreuung durchschnittlich ein Wachstum von drei Prozent pro Jahr prognostiziert. "Wir wollen die flächendeckende Pflege auch in Zukunft gewährleisten, dazu brauchen wir aber ausreichend qualifiziertes Personal", setzt sich Bettina Tober für die kompetente Aus- und Weiterbildung von Pflegefachkräften ein. Zusätzlich ist ihr die Entwicklung und Umsetzung von modernen und effektiven Pflegekonzepten ein Anliegen - unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte. "Dabei darf aber auch nie auf die menschliche Komponente vergessen werden - das muss immer oberste Priorität haben", sagt Bettina Tober.

Seit über 35 Jahren ist das NÖ Hilfswerk für die Menschen in Niederösterreich da. 25.000 Menschen werden pro Monat unterstützt. Neben den Dienstleistungen rund um Hilfe und Pflege daheim wird in den Familien- und Beratungszenten Kinderbetreuung, Lerntraining, Beratung, Psychotherapie und soziale Arbeit angeboten. Das NÖ Hilfswerk ist mit über 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der größte soziale Dienstleister Niederösterreichs.

