ORF SPORT + mit der Live-Übertragung aus der Volleyball CEV European League und der Dokumentation "Am Limit"

Am 14. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 14. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der Volleyball-CEV-European-League-Begegnung der Herren Österreich -Slowakei um 17.45 Uhr, die Dokumentation "Am Limit", ein Porträt über die Extremkletterer "Huberbuam", um 20.15 Uhr, das Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions" mit der Folge "Seville 1999" um 21.50 Uhr, das Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.15 Uhr.

Das Austria-Volleyballteam fordert beim CEV-European-League-Heimturnier im Wiener Budocenter zwischen 13. und 15. Juni Belgien, die Slowakei und Dänemark. "Das ist eine attraktive, aber sehr starke Gruppe. Die Slowakei will in die World League, die Dänen bereiten sich auf ihre Heim-EM vor und die Belgier sind nun wieder in der European League dabei - und sicher eine große Bereicherung für diesen Bewerb", weiß ÖVV-Teamchef Michael Warm. "Das sind tolle Mannschaften. Wir dürfen uns auf spannende Spiele freuen", so ÖVV-Präsident Peter Kleinmann. Die European League 2013 dient als Test für eine neue Zählweise; alle Sätze sollen nur bis 21 Punkte gespielt werden. Dies beschloss das FIVB-Board, um die Zählweise in Beach-Volleyball und Volleyball anzugleichen. In Folge dessen ist nur noch eine technische Auszeit, dann bei zwölf Punkten, geplant. Die Trainer haben weiterhin zwei Auszeiten pro Satz. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Die "Huberbuam" sind ein Begriff - weltweit. Alexander und Thomas Huber zählen zu den weltbesten Extrem- und Alpinkletterern unserer Zeit. Oscar-Preisträger Pepe Danquart (Oscar für den besten Kurzfilm "Schwarzfahrer") folgte den Kletterern mit der Kamera in bisher nie gefilmte Höhen und begleitete sie bei dem Versuch, den Rekord im Speed-Klettern an der "Nose", der 1.000 Meter hohen Granitwand des "El Capitan" im Yosemite-Nationalpark (Kalifornien/USA) zu brechen. "Am Limit" ist das sehr persönliche Porträt von zwei der besten Bergsteiger unserer Zeit, die neben der alpinen Herausforderung nach der jeweils eigenen Identität suchen. Abseits des Bruderdaseins. Letzteres ist nicht unproblematisch: Bei dem eingespielten Team kommen auch Eifersüchteleien auf, was für Seilschaften nicht eben von Vorteil ist. In Patagonien, wohin Danquart den "Huberbuam" nach dem Yosemite Valley folgt, wird der Versuch, die drei Gipfel der Cerro-Torre-Gruppe zu überschreiten, schließlich zur Zerreißprobe für geschwisterliche Gefühle. "Am Limit" wurde mit dem Bayerischen Filmpreis als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 13. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at