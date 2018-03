Einmal Minus ergibt mehrfach Plus

Studie: Jeder in die Schuldnerberatung investierte Euro rechnet sich fünffach

Wien (OTS) - Die Schuldnerberatung Wien bringt der Gesellschaft und umgerechnet der Stadt Wien einen jährlichen Mehrwert von 11,5 Millionen Euro. Das beweist eine Social Return on Investment (SROI)-Analyse für den Untersuchungszeitraum 2011, die den sozialen Mehrwert von Schuldenberatung österreichweit errechnet hat. Ergebnis:

Jeder Euro, der in die Schuldenberatung investiert wird, bringt der Gesellschaft einen Gegenwert von 5,3 Euro. Das sind für ganz Österreich positive Wirkungen im Umfang von 60 Millionen Euro. Durchgeführt wurde die Studie vom NPO-Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien in Zusammenarbeit mit der ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen.

Mit einer solchen SROI-Analyse wird versucht, den gesellschaftlichen Mehrwehrt sozialer Leistungen in einem Geldwert zu beziffern. Den knapp über 2 Millionen Euro, die 2011 in die Schuldnerberatung Wien investiert wurden, stehen demnach 11,5 Millionen Euro Nutzen für die Wienerinnen und Wiener gegenüber. Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely erklärt: "Dass Wien eine so lebenswerte Stadt ist, liegt auch an den hochwertigen sozialen Angeboten für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Diese Studie macht deutlich, dass nicht nur die betroffenen Personen, sondern die gesamte Bevölkerung von der Schuldnerberatung Wien profitieren."

Wer anderen hilft, hilft der Gesellschaft

Nach einer Beratung finden SchuldnerInnen rascher wieder Arbeit oder behalten mit höherer Wahrscheinlichkeit ihre Stelle - statt Sozialleistungen zu beziehen, zahlen sie also Sozialversicherungsbeiträge und Steuern. Das wiederum bedeutet Vorteile für Staat und Sozialsystem. "Der gesellschaftliche Nutzen ist nicht von der Hand zu weisen. Ziel ist immer die rasche Reintegration der Menschen und die Stabilisierung ihrer finanziellen Situation - das gelingt in Wien sehr gut", sagt Alexander Maly, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien.

Pro Jahr werden rund 9.000 Menschen von der Schuldnerberatung Wien beraten, etwa die Hälfte von ihnen ist arbeitslos. Der Schuldenstand liegt im Schnitt bei rund 40.000 Euro. Schwerpunkte der kostenlosen Beratung sind die Analyse der finanziellen Situation, das gemeinsame Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten, die Unterstützung außergerichtlicher Einigungen sowie die Vorbereitung und Begleitung von Privatkonkursen.

Die Schuldnerberatung Wien ist eine Tochtergesellschaft des Fonds Soziales Wien, weitere Gesellschafter sind der Verein für Kredit- und Wiedergutmachungshilfe KWH, die Arbeiterkammer Wien und die Caritas der Erzdiözese Wien. Finanziert wird die Schuldnerberatung aus Mitteln der Stadt Wien und des AMS (Arbeitsmarktservice) Wien.

Die Studie sowie den Jahresbericht 2012 der Schuldnerberatung Wien finden Sie unter www.schuldnerberatung-wien.at .

Rückfragen & Kontakt:

Christine Stockhammer

Mediensprecherin StRin Sonja Wehsely

Telefon: 01 4000-81231

Mobil: 0676 8118 69522

E-Mail: christine.stockhammer @ wien.gv.at



Iraides Franz

Fonds Soziales Wien

Telefon: 01 4000-66312

Mobil: 0676/8118 66312

E-Mail: iraides.franz @ fsw.at