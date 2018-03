Wienerberger bietet neues Studienprogramm für Nachhaltiges Bauen an

Wien (OTS) - Wienerberger gründet gemeinsam mit der TU Graz, der Leibniz Universität Hannover, der Technischen Universität in Warschau sowie der WU Wien die Wienerberger Sustainable Building Academy WISBA.

Die Wienerberger Sustainable Building Academy ist ein internationales Bildungsprogramm, das von der Wienerberger AG gemeinsam mit der Technischen Universität Graz, der Leibniz Universität Hannover, der Technischen Universität Warschau sowie der Wirtschaftsuniversität Wien ins Leben gerufen wurde. Mit dem Programm richten sich die Initiatoren an herausragend qualifizierte und motivierte Studenten der Studienrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen, um ihnen eine praxisnahe Zusatzausbildung im Bereich "Nachhaltiges Bauen" zu ermöglichen. Die Wienerberger Sustainable Building Academy wird 2013 erstmals in den Ländern Österreich, Deutschland, Polen und Belgien durchgeführt. Studenten erhalten für die Teilnahme am Programm 5 ECTS-Punkte, die von den jeweiligen Universitäten zur Gänze angerechnet werden.

12 Stipendiaten aus Österreich, Deutschland und Polen können am Bildungsprogramm der WISBA teilnehmen.

Insgesamt können an dem einsemestrigen Programm 12 Stipendiaten aus Österreich, Deutschland und Polen teilnehmen, wobei aus jedem Teilnehmerland jeweils vier Studenten nach klar definierten Kriterien ausgewählt werden. Das Bildungsprogramm verknüpft theoretische Grundlagen aus dem universitären Bereich mit der Praxis und bietet den Stipendiaten die Möglichkeit, ihr Wissen anhand konkreter Problemstellungen weiterzuentwickeln. Im Zentrum des Ausbildungsprogrammes stehen Projektarbeiten zum Thema "Nachhaltiges Bauen", welche die Studenten - eingeteilt in interdisziplinäre und internationale Gruppen - während des kommenden Wintersemesters erarbeiten. Betreut werden die Projektgruppen dabei von renommierten Professoren der Architektur und des Bauingenieurwesens. Nach Abschluss des Programmes besteht die Möglichkeit eines Praktikums bei Wienerberger als zusätzlicher Einblick in die Praxis.

Der enge Austausch mit Fachexperten ermöglicht es den Studenten, ihr Wissen im Bereich "Nachhaltiges Bauen" zu vertiefen.

Generell zielt die Wienerberger Sustainable Building Academy darauf ab, Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihr Interesse und Wissen rund um das zukunftsweisende Thema "Nachhaltiges Bauen" zu vertiefen. "Im Rahmen des Bildungsprogrammes wollen wir angehenden Architekten nicht nur ermöglichen, sich neue Lösungen für zukunftsorientiertes Bauen anzueignen, sondern ihnen gleichzeitig eine Plattform bieten, um dieses Wissen unmittelbar in die Praxis umsetzen zu können", erklärt Wienerberger AG CEO Heimo Scheuch einen Kernaspekt der Ausbildung.

Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme am Ausbildungsprogramm der WISBA ist der 30. Juni 2013!

Studierende der Fachrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen haben noch bis 30. Juni 2013 die Möglichkeit, sich für das Ausbildungsprogramm der Wienerberger Sustainable Building Academy zu bewerben. Informationen zum Programm sowie zu den Bewerbungsmodalitäten finden Interessierte im Internet unter www.wisba.wienerberger.com.

Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca, Penter) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, TONDACH) in Europa sowie bei Betonsteinen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Baustoffe und Systemlösungen aus Ziegel sind gesund, wirtschaftlich und energiesparend. Damit lassen sich alle energieeffizienten Hauskonzepte wie Niedrigenergie-, Passiv- oder Sonnenhaus umsetzen. Zudem besitzen sie eine Lebensdauer von mindestens 100 Jahren, was sie besonders werthaltig macht. Bei Rohrsystemen (Keramikrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 221 Werken erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2012 einen Umsatz von 2.356 Mio. Euro und ein operatives EBITDA von 246 Mio. Euro.

