FPÖ: Strache: Rot-schwarzer Kriminalfall Hypo muss bis ins kleinste Detail aufgeklärt werden!

Unfassbare Hörigkeit des schwarz-roten Machtkartells vor Brüsseler Bürokraten!

Wien (OTS) - Ein Bericht in der Tageszeitung "Die Presse" bestätigte vor wenigen Tagen die bisherigen Vermutungen der Freiheitlichen, wonach sich die Regierung kampflos mit den EU-Vorgaben abfindet, ohne die Interessen Österreichs und die der österreichischen Steuerzahler auch nur ansatzweise zu vertreten, kritisierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Der Verrat an Österreich und seinen Bürgern werde von dieser unfähigen Bundesregierung ungehemmt fortgesetzt.

Bereits im Jahr 2009 habe man auf Zuruf der EU und der EZB in vorauseilendem Gehorsam eine völlig unnötige Notverstaatlichung bei der Hypo durchgeführt und dafür angebliche Ausfallshaftungen vorgeschoben, so Strache. Ein ganzes Bundesland sei kriminalisiert worden, um eigenes Unvermögen zu kaschieren. Im Ergebnis habe man die CSU-nahe Bayrische Landesbank und den schwarzen Raiffeisensektor gerettet bzw. entlastet. Der damalige Hypo-Hauptaktionär BLB konnte um 825 Millionen Euro rund 4 Milliarden Euro eigenes Geld, das in der Hypo steckte, freikaufen. Das Land Kärnten musste, obwohl nur mehr 12-Prozent-Aktionär und seit über zwei Jahren nicht mehr für die unternehmerische Führerschaft der Hypo verantwortlich, 200 Millionen Euro als Sanierungsbeitrag leisten.

Trotz der zwischenzeitig auf Kosten des österreichischen Steuerzahlers zusätzlich zur Verfügung gestellten Milliardenbeträge könne die verstaatlichte Hypo keinen einzigen signifikanten Sanierungserfolg vorweisen, im Unterschied zu Bawag/PSK. "Mit Zustimmung der schwarzen Finanzministerin werden die nach Aktienrecht verantwortlichen Organe der Bank einfach übergangen", so Strache. "Glücklose Politiker und Beamte mit einschlägiger Vergangenheit bei der Hypo Notverstaatlichung schaffen über gesetzliche Bestimmungen hinweg an, was zu passieren hat. Dies obwohl neben der Republik Österreich auch andere Personen noch in die Hypo investiert haben."

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Ditz habe dieses perfide Spiel erkannt und in Kenntnis der haftungsrechtlichen Folgen bereits den Hut genommen. Selbiges empfiehlt Strache auch allen anderen Funktionsträgern in der Bank. Die Korrektur der schwarz-roten Exzesse bei der Hypo sei nur aufgeschoben, aber sicher nicht aufgehoben. Es sei fix, dass sich in absehbarer Zeit Parlament und unabhängige Gerichte mit dem eigentlichen Skandal- und Kriminalfall Hypo bis ins kleinste Detail befassen würden. Derzeit befinde man sich noch beim Sichten und Analysieren der zugespielten Unterlagen. Unabhängig davon sei die bisher völlig glücklos agierende Bundesregierung angehalten, gegenüber den Brüsseler Bürokraten endlich Farbe zu bekennen und jenen Schaden, den Österreich bei der Hypo-Sanierung durch dumme Vorgaben aus Brüssel erlitten habe bzw. noch erleiden werde, kommentarlos vom EU-Bankenpaket für griechische und zypriotische Skandalbanken abzuziehen. "Man muss nicht jede Dummheit, die aus Brüssel kommt willfährig umsetzen", so Strache.

