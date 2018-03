FPÖ-Leyroutz: Kaiser gesteht Rückkehr der SPÖ-Parteibuchwirtschaft in Kärnten ein!

Klagenfurt (OTS) - Wovor die Freiheitlichen in Kärnten gewarnt haben, wird nun unverhohlen zugegeben. "Die unselige SPÖ-Parteibuchwirtschaft der abgewählten Wagner-Ära ist zurück", kritisiert der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz. In der heutigen "Fragestunde" des Kärntner Landtages wurde dies von Seiten des Landeshauptmannes, SPÖ-Chef Peter Kaiser, bestätigt.

Auf die Fragestellung von Leyroutz, inwiefern bei der Neubestellung des Leiters im Bürgerbüro der Landesregierung die Möglichkeit berücksichtigt wurde, diesen Posten unter Berücksichtigung der Kriterien von Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit mit einem/einer der bisherigen Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros bzw. bisherigen Mitarbeiter/innen des Landes Kärnten intern nach zu besetzen, gab Kaiser zu, eine Personen seines Vertrauens mit entsprechendem Sondervertrag eingesetzt zu haben und damit auch die Grundprinzipien der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit außer Acht gelassen zu haben. Somit hält die neue Regierungskoalition ihre vorgegebenen Kriterien des Regierungsprogrammes nicht ein, macht Leyroutz aufmerksam.

Er erinnert auch daran, dass mit der Einsetzung des Pressesprechers des SPÖ-Landtagsklubs als Chef für "Aktuelles" in den Landespressedienst (LPD) ein zusätzlicher Dienstposten geschaffen worden sei. "Leider sehen Grüne und ÖVP diesem Treiben tatenlos zu und führen damit ihre eigenen Vorgaben ad absurdum", schließt Leyroutz.

