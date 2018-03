"Bewusst gesund": Hochwasser - Risiken und Folgen für die Gesundheit

Außerdem am 15. Juni: Tipps zum Thema Schwerhörigkeit im Alter

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 15. Juni 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Hochwasser - Risiken und Folgen für die Gesundheit

Wenn das Hochwasser zurückgeht, hinterlässt es in unzähligen Häusern feuchte und verschlammte Wände und Fußböden. Fäkalien, aber auch Krankheitserreger aus Tierkadavern können sich überall verbreiten. Dazu kommen Schadstoffe aus dem Sediment der Flüsse und den Böden. Diese bieten einen idealen Nährboden für Schimmelpilze, die Allergien sowie Asthma, Kopfweh, Fieber, Haut- und Schleimhautreizungen auslösen können. Neben der Nässe in den Räumen stellt auch Heizöl, das durch die Zerstörung der Tanks in die Wohnräume kommt, eine Gefahr für die Gesundheit dar. "Bewusst gesund" hat bei Umweltmediziner Hans-Peter Hutter nachgefragt, was Betroffene tun können, um die gesundheitlichen Schäden so gering wie möglich zu halten. Den Beitrag gestalteten Vroni Brix und Denise Kracher.

Klare Sache - Vorsicht bei Medikamenteneinnahme

Der französische Dramatiker Molière formulierte einst: "Die meisten Menschen sterben an ihren Arzneien, nicht an ihren Krankheiten." Ganz so dramatisch ist die Situation freilich heute nicht, dennoch sollten Patientinnen und Patienten bei der gleichzeitigen Einnahme mehrerer Medikamente auch auf potenzielle Nebenwirkungen, die diese auslösen können, achten. So kann die Interaktion bestimmter Medikamente zum Beispiel Magenblutungen oder Herzrhythmusstörungen auslösen. "Bewusst gesund" hat sich angesehen, worauf bei der Einnahme von Medikamenten zu achten ist. Ein Beitrag von Andi Leitner.

Klare Sicht - Medizinisch notwendige Oberlidkorrektur

Schönheitschirurgie ist nicht unumstritten und hat meist wenig mit Gesundheit zu tun. Aber manche ästhetische Eingriffe sind medizinisch indiziert und werden sogar von der Krankenkasse bezahlt. Wenn etwa die Augenlider einmal zu hängen beginnen - der Volksmund nennt das Schlupflider - kann im fortgeschrittenen Stadium auch eine Gesichtsfeldeinschränkung auftreten, die operativ behoben werden muss. "Bewusst gesund"-Redakteur Christian Kugler hat sich deshalb unter das Messer einer plastischen Chirurgin begeben und die Kamera war mit dabei. In zwei Folgen zeigt "Bewusst gesund", wie es ihm vor, während und nach der Operation ergangen ist und wie das Endresultat aussieht. Ein Bericht von Christian Kugler.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema Schwerhörigkeit im Alter

Schwerhörigkeit im Aller beginnt oft schleichend und wird anfangs von den Betroffenen gar nicht richtig wahrgenommen. Erst wenn es zunehmend schwierig wird, Gesprächen zu folgen oder Fernsehgerät und Radio lauter gedreht werden müssen, wird das Problem erkannt. Was man dagegen tun kann und wie man damit richtig umgeht, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at