RfW-Vescoli: Vermögenssteuer gefährdet die Existenz von kleinen und mittleren Unternehmen!

"Hinter der so genannten Reichensteuer verbirgt sich nichts anderes als ein neuerlicher tiefer Griff in die Taschen von Mittelstand und Leistungsträgern."

Wien (OTS) - "Da kann die SPÖ die Propaganda-Keule zur Vermögenssteuer noch so oft schwingen: Die Steuer, die angeblich nur Reiche treffen soll, wird auch kleine und mittlere Unternehmen belasten und damit zehntausende Existenzen vernichten, jene der Unternehmer und die ihrer Arbeitnehmer", warnt heute RfW-Bundesobmann-Stellvertreter Winfried Vescoli. "Statt ständig neue Steuern zu erfinden, sollten SPÖVP sich Gedanken über nachhaltige Strukturreformen machen. Davon hört man allerdings gar nichts", so Vescoli.

Laut einer Studie der KMU-Forschung Austria würde eine Vermögenssteuer 12.000 bzw. 20.000 KMU treffen, abhängig von der Freibetragsgrenze. Konkret würden, so die Studie, bei einer Grenze von etwa einer Million Euro 11.700 KMU zur Kasse gebeten, darunter auch Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern. Die Vermögenssteuer würde einen kleinen Betrieb pro Jahr zwischen 3.900 Euro (bei einem Steuersatz von 0,3 Prozent) und 9.100 Euro (Steuersatz 0,7 Prozent) kosten. Am stärksten wären laut Studie kleine und mittlere Unternehmen im Handel und in der Sachgüterproduktion betroffen, gefolgt von den wirtschaftlichen Dienstleistungen und dem Tourismus.

"SPÖVP haben in nahezu fünf Jahren Regierung vor allem eines getan:

an der Steuerschraube gedreht, bis fast das Gewinde bricht. Damit muss einmal Schluss sein - genauso wie mit den Klassenkampf-Parolen der SPÖ. Hinter der so genannten Reichensteuer verbirgt sich nichts anderes als ein neuerlicher tiefer Griff in die Taschen von Mittelstand und Leistungsträgern", so Vescoli.

