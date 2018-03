KinderuniWien 2013: Jetzt wächst die Spannung!

Wien (OTS) - Am 16. Juni ist es endlich soweit: Es starten die Anmeldungen zur KinderuniWien 2013! In 472 Lehrveranstaltungen warten 28.264 Plätze auf Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, die sich auf viele Highlights und ein buntes Programm freuen können!

Die Anmeldung beginnt mit Anmeldetag und neuem Anmeldeschalter!

Ab kommenden Sonntag, 16. Juni, können Kinder sich für Vorlesungen, Seminare und Workshops der KinderuniWien 2013 anmelden. Von 10-15 Uhr haben die jüngsten Studierenden Österreichs die Gelegenheit, sich am Campus der Universität Wien (9., Spitalgasse 2, Hof 2) ihre Wunschlehrveranstaltungen zusammenzustellen. Ab 17. Juni können wissbegierige Kinder ihr Programm auch online unter kinderuni.at buchen. Und damit das Internet keine Barriere darstellt, wird ab 17. Juni zusätzlich ein KinderuniWien-Anmeldeschalter am "A1 Internet für Alle Campus" (2., Engerthstraße 169) eröffnet. Dort lernen Kinder, die den Kinderuni-Sommer gar nicht mehr erwarten können, nicht nur mit neuen Medien umzugehen, sondern können in einem Spezialprogramm bis zum 28. Juni auch schon vorab experimentieren und forschen.

Buntes Programm mit Spaß, Wissen und atemberaubenden Experimenten

Fünf Universitäten und eine Fachhochschule haben für die KinderuniWien 2013 ein vielfältiges Lehrangebot zusammengestellt, mit dem sie sich von 8. bis 20. Juli fest in Kinderhände begeben. Der Schwerpunkt der KinderuniWissenschaft lautet heuer "Tierisch schlau". Dabei erfahren die Kinder Erstaunliches über die Denkleistungen von Tieren, wie Tiere Probleme lösen oder ob sie schlauer als Menschen sind. Das "1x1 für ein gesundes Leben" steht im Zentrum der KinderuniMedizin, wo unterschiedlichste Lehrveranstaltungen in die Geheimnisse der Medizin einweihen und wesentliche Erklärungen über den menschlichen Körper und Krankheiten geben.

Im Bereich "Energie und Umwelt" wird an der KinderuniTechnik Fragen nachgegangen wie "Wie kann ich meine Stadt mitgestalten?" oder "Warum fährt das Auto?". Außerdem gibt es ein spezielles Programm exklusiv für Mädchen! An der KinderuniBoku dreht sich vieles um "Klima und Energie", mit Lehrveranstaltungen wie "Cool Food - essen für Klima, Umwelt und Gesundheit", "Wien im Jahr 2045" oder "Müssen Pflanzen mehr schwitzen, wenn es wärmer wird?". Die Kinder erfahren außerdem wie Computer in der Biologie helfen können, wie aus Abfall etwas Neues entstehen kann und lernen unterschiedliche Pflanzen, Tiere und Landschaften kennen.

An der KinderuniVetmed berichten ForscherInnen allerlei Wissenswertes über Tiere, Tiermedizin, Tierschutz und gesunde tierische Lebensmittel in Lehrveranstaltungen wie "Sind Pferde fleißiger als Menschen?" oder "Was lebt da im Labor? - Eine Labormaus stellt sich vor". Mit der KinderuniFH Campus in Favoriten ist die KinderuniWien erstmals auch in Wiens bevölkerungsreichstem Bezirk vertreten. Das Ziel, Kindern aus allen Bevölkerungsgruppen Wissenschaft näher zu bringen, unterstützt die Fachhochschule mit einem vielfältigen Programm: Die Fachbereiche reichen von Technik über Gesundheit und Soziales bis hin zu öffentlicher Verwaltung.

Gratis ist wichtig, aber noch immer nicht genug

Die KinderuniWien ist ein Projekt des Kinderbüros in Zusammenarbeit mit der Universität Wien, der Technischen Universität Wien, der Medizinischen Universität Wien, der Universität für Bodenkultur Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der FH Campus Wien. Durch das langjährige Engagement des Kooperationspartners A1 sowie dank der Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, der Stadt Wien und weiterer Sponsoren und Förderer wie Erste Bank, Wien Kanal/ebswien hauptkläranlage/Wiener Wasser, Austria Glas Recycling GmbH und Altstoff Recycling Austria AG u.v.m. kann der Besuch der KinderuniWien kostenfrei gehalten werden. Diesjährige Schwerpunkte werden unterstützt vom Klima- und Energiefonds und Berndorf Privatstiftung.

Rund 4.500 Kinder haben im letzten Jahr die KinderuniWien besucht. Auch wenn der Besuch kostenlos ist, ist es für manche Kinder schwerer als für andere teilzunehmen. Mit Kinderuni-Tagestickets werden Kinder aus Familienzentren, Flüchtlingsheimen und anderen karitativen Einrichtungen abgeholt, von PädagogInnen an der KinderuniWien begleitet, in der KinderuniMensa verpflegt und abends wieder nach Hause gebracht. Unternehmen wie die Wiener Städtische und Boehringer Ingelheim unterstützen die Kinderuni-Patenschaftsaktion ebenso wie zahlreiche private SpenderInnen und ermöglichen dadurch 280 Kindern den Besuch der KinderuniWien 2013.

Termine der KinderuniWien

16. Juni: Anmeldetag der KinderuniWien am Campus der Universität Wien 17. Juni bis 4. Juli: Anmeldung über Internet unter kinderuni.at, an den Anmeldeschaltern am Campus der Universität Wien und am "A1 Internet für Alle Campus"

8.-20. Juli: KinderuniWien 2013

08.-12.7.: KinderuniWissenschaft, Universität Wien (Campus der Universität Wien)

08.-12.7.: KinderuniTechnik, Technische Universität Wien

08.-12.7.: KinderuniBoku, Universität für Bodenkultur Wien 10.-11.7.: KinderuniFH Campus, FH Campus Wien

15.-18.7.: KinderuniWissenschaft, Universität Wien (Universitätszentrum Althanstraße)

15.-19.7.: KinderuniMedizin, Medizinische Universität Wien 18.-19.7.: KinderuniVetmed, Veterinärmedizinische Universität Wien 20.7.: Sponsion im Großen Festsaal im Hauptgebäude der Universität Wien

