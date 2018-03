FPÖ-TV: So geht's raus aus dem Euro

Tatkräftige Hilfe für Hochwasseropfer - HC Strache kocht Schweinsschnitzel

Wien (OTS) - Von den Befürwortern der Euro-Rettung wird behauptet, die Rückführung der europäischen Einheitswährung in nationale Währungen richte unermesslichen Schaden an. Diese Drohung ist jedoch unbegründet, hält FPÖ-Obmann HC Strache entgegen. Gemeinsam mit dem renommierten deutschen Staatsrechtler und Universitätsprofessor Karl Albrecht Schachtschneider fordert Strache eine Diskussion über die richtige Form der Währungsumstellung. Warum die Österreicher im Falle einer Rückkehr zum Schilling mit einer Wohlstandssteigerung rechnen können und wie es raus geht aus dem Euro, zeigt das aktuelle FPÖ-TV-Magazin.

Gleich nach seiner Wahl zum neuen Obmann der FPÖ Niederösterreich war Walter Rosenkranz dort, wo ihn die Bürger seines Bundeslandes am notwendigsten brauchen. Er koordinierte in Hundsheim nahe Krems den Einsatz freiwilliger Helfer für die vielen Hochwasseropfer und packte auch selbst tatkräftig mit an, wie im FPÖ-TV-Magazin zu sehen ist. Die vom Ring Freiheitlicher Jugend gestartete Aktion ist Teil einer gewaltigen Solidaritätswelle quer durch unser Land. Sie zeigt eindrucksvoll, dass die Bevölkerung in Notlagen fest zusammensteht.

103.000 Zuseher verfolgten am Montag die Kochsendung "Ihr Rezept für Österreich" mit HC Strache auf Puls 4. Damit erwies sich der FPÖ-Chef auch hinter dem Herd als wahrer Publikumsliebling. Auch FPÖ-TV schaute ihm beim Schnitzelpanieren auf die Finger.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

