Hauptversammlung der BAK (1): Kaske: "Arbeit und Wohlstand untrennbar mit Sozialpartnerschaft verbunden"

Zentrale Themen Wohnen, Arbeit und Verteilungsgerechtigkeit

Feldkich (OTS) - "Österreich hat die 2008 ausgebrochene Wirtschaftskrise bisher relativ gut überstanden. Ein wesentlicher Grund dafür ist unser Modell der Sozialpartnerschaft", sagte AK Präsident Rudi Kaske bei seiner Rede vor der Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer (BAK), die heute Donnerstag in Feldkirch stattfindet. Gleichzeitig pochte Kaske erneut auf Verbesserung bei den Themen Wohnen, Überstunden und Verteilungsgerechtigkeit.

"Die europäischen Länder mit den effektivsten Sozialschutzsystemen und einer etablierten Sozialpartnerschaft stehen im EU-Vergleich am besten da", sagte AK Präsident Rudi Kaske und reagierte damit auf die jüngsten Angriffe gegen das Modell der Sozialpartnerschaft. Und weiter: "Die Frage nach den Perspektiven von Arbeit und Wohlstand in Europa ist für mich untrennbar mit der Frage einer funktionierenden Sozialpartnerschaft bzw. eines sozialen Dialogs verbunden."

Gleichzeitig betonte Kaske, dass in Österreich und europaweit Impulse für Wachstum und Beschäftigung benötigt werden. Besonders wichtig ist dabei hierzulande der Ausbau der sozialen Infrastruktur. Kaske: "Wir brauchen Investitionen in den Ausbau der Pflege und Betreuung und in unsere Schulen und Kindergärten. Das schafft sinnvolle Arbeitsplätze." Hier kann die AK bereits Erfolge aufweisen - etwa die Verlängerung des verpflichtenden kostenlosen Kindergartenjahres, die Absicherung des Pflegefonds bis 2016 oder die Einführung der Pflegekarenz.

Beim Thema Wohnen betonte der AK Präsident erneut, dass Maßnahmen gegen die explodierenden Mieten und den Mangel an leistbaren Wohnraum getroffen werden müssten. Die AK hat einen entsprechenden Maßnahmenkatalog vorgelegt. "Ich hoffe, dass die beiden Regierungsparteien noch vor den Wahlen zu ersten, wirkungsvollen Beschlüssen finden."

Als besonderes Anliegen bezeichnete Kaske den Respekt vor den Leistungen der ArbeitnehmerInnen und wies erneut auf die 300 Millionen Mehr- und Überstunden hin, die 2012 geleistet wurden - 69 Millionen davon weder bezahlt noch durch Zeitausgleich abgegolten. Kaske: "Ich stehe deshalb hinter der Forderung des ÖGB, dass die Arbeitgeber für jede Überstunde einen Zusatzeuro in die Sozialversicherung leisten sollen." Auch trete er im Sinne der Gesundheitsförderung für ein leichteres Erreichen der 6. Urlaubswoche ein.

Abschließend forderte Kaske mehr Druck beim Thema Verteilungsgerechtigkeit - auf nationaler und auf EU-Ebene. In diesem Zusammenhang stehe die Forderung nach einer Vermögenssteuer, nach der raschen Umsetzung der Finanztransaktionssteuer und der Verstärkung des Kampfes gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. "Denn Verteilungsgerechtigkeit verbunden mit klugen Impulsen für mehr Wachstum und Beschäftigung - das ist für ganz Europa der Schlüssel, um erfolgreich die Krise zu überwinden", so Kaske.

