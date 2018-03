Chalupka zur heutigen NR-Sitzung: Keine Spenden für die Wirtschaftskammer

Diakonie schlägt vor, gemeinnützige Pflegeheime von der Wirtschaftskammerpflicht auszunehmen

Wien (OTS) - "Dem Abtauschen bei Gesetzen scheinen keine Grenzen mehr gesetzt zu sein - anders können wir uns nicht erklären, dass gemeinnützige Altenheime jetzt auch in die Wirtschaftskammer eingegliedert werden sollen. Denn wie eine solche Mitgliedschaft Menschen mit Pflegebedarf dienlich sein soll, erschließt sich uns in keiner Weise," reagiert Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich, auf den heute im Plenum zu diskutierenden Initiativantrag von SPÖ und ÖVP, der auf die Bezahlung der Kammerumlage für alle Alten- und Pflegeheime in Österreich abzielt.

"Als gemeinnützige Organisation engagieren wir uns im Dienst am Menschen - ohne auf den Profit zu schielen - das zeigt, dass wir anderen Logiken unterliegen als gewinnorientierte Unternehmungen. Daher muss hier auch eine Unterscheidung getroffen werden," so Chalupka. Die Diakonie schlägt daher eine analoge Regelung zur Bundesabgabenordnung, in der die Befreiung der Kommunalsteuer für gemeinnützige Organisationen seit knapp 20 Jahren festgeschrieben ist, vor. Dementsprechend würden gemeinnützige Organisationen von einer Mitgliedschaft in der WKÖ und den damit verbundenen Kosten ausgenommen sein.

"Wir können heute schon sagen, dass wir die Gelder für die Kammerumlage nicht aufbringen könnten und unseren Spendern und Spenderinnen ist die Finanzierung der Wirtschaftskammer alles andere als zumutbar. Dementsprechend müssten die Bundesländer, die Pflege zum Großteil finanzieren, die Kammerumlage bezahlen - und dieser direkte Geldfluss von Ländern an die Wirtschaftskammer zeigt zusätzlich die Absurdität des geplanten Vorhabens," so Chalupka. "Die Diakonie appelliert daher an alle Abgeordneten, sich gegen diesen Antrag auszusprechen," so Chalupka abschließend.

