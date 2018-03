Welttorhüterin Nadine Angerer: "Neuer könnte von mir lernen, wie man Weltmeister wird"

Berlin (ots) - Mit null Gegentoren bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2007 ging sie in die Geschichte ein: Nadine Angerer. Die deutsche Stammtorhüterin spricht im aktuellen LOOX Magazin (EVT 18.06.2013) über die junge Nationalmannschaft, ihr männliches Pendant Manuel Neuer und ihr Training.

Im Juli 2013 findet die elfte Fußball-Europameisterschaft der Frauen in Schweden statt. Die deutsche Mannschaft gilt wieder als Titelfavorit, hat allerdings auch mit einigen Leistungsschwankungen in der Vorbereitung zu kämpfen. Kapitänin und Torhüterin Nadine Angerer verrät im Gespräch mit LOOX: "Das Team ist wahnsinnig talentiert und hat einen guten Charakter. Aber viele Spielerinnen sind einfach noch wahnsinnig brav und zurückhaltend. Und sie macht klar: "Zu anständig darfst du auf dem Platz nicht sein. Ich finde, sie könnten sich ab und zu noch mehr wehren und selbstbewusster in die Zweikämpfe gehen. Da muss ich sie manchmal noch anstacheln."

In der Fußball-Nationalmannschaft der Männer trägt Manuel Neuer die Eins auf dem Rücken. Kann er was von Angerer lernen, will LOOX wissen. "Vielleicht, wie man Weltmeister wird", spaßt die 34-Jährige. Fügt dann aber schwärmend hinzu: "Er ist ein überragender und der weltweit kompletteste Torwart. Wir haben eine ganz ähnliche Spielweise. Seine Strafraumbeherrschung ist schon sehr, sehr gut. Da kann ich mir vielleicht noch was abschauen."

Weltmeisterin und Welttorhüterin Nadine Angerer weiß, dass gerade das Ausdauertraining bei Torhütern unterschätzt wird. "Das ist völlig unverständlich, denn ich komme im Spiel auf eine Laufleistung von fünf bis sieben Kilometern. Da musst du fit sein. Je besser deine Kondition ist, desto höher ist auch die Konzentrations- und Regenerationsfähigkeit."

