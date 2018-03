Drei Tage im Zeichen der Lyrik

Elke Erb ist Preisträgerin des Ernst-Jandl-Preises für Lyrik 2013. BM Schmied: "Zeitgenössischer Lyrik Raum, Zeit und Aufmerksamkeit geben."

Wien (OTS/BMUKK) - Vom 14. bis 16. Juni steht die steirische Marktgemeinde Neuberg an der Mürz wieder ganz im Zeichen deutschsprachiger Lyrik. Bereits zum siebten Mal finden hier die Ernst-Jandl -Lyriktage statt, in deren Rahmen auch der mit 15.000 Euro dotierte Ernst-Jandl-Preis für Lyrik 2013 vergeben wird.

Diesjährige Gewinnerin des Ernst-Jandl-Preises für Lyrik ist die deutsche Autorin Elke Erb. "Bei Elke Erb ist die Sinnlichkeit der Wörter auch die Sinnlichkeit eines lyrischen Ichs, das sich in der Welt herumtreibt, um sich in sich selbst zu finden", heißt es in der Begründung der Jury. Zugleich ist Elke Erb die erste Frau, die diesen Preis erhält.

Erneut wird heuer außerdem ein Literaturpreis für Schülerinnen und Schüler von Bundesministerin Dr. Claudia Schmied vergeben. Von 175 eingereichten Gedichten werden die zehn besten und originellsten ausgezeichnet. Die Verleihung findet in Kooperation mit dem Literaturarchiv der österreichischen Nationalbibliothek statt.

Während der drei Tage finden an mehreren Orten in Neuberg Lesungen, Gespräche und Musikaufführungen statt. "Mit dem Ernst-Jandl-Preis und dieser Wochenendveranstaltung geben wir der zeitgenössischen Lyrik Raum, Zeit und Aufmerksamkeit inmitten einer prächtigen Naturkulisse", erklärt Kulturministerin Dr. Claudia Schmied. "Eine Besonderheit der Ernst-Jandl-Lyriktage ist es, dass die Region und die hier lebenden Menschen eng eingebunden werden. Lyrik und Literatur sollen das Leben der Menschen direkt berühren. Wir wollen Neugierde, Interesse und Begeisterung für Gedichte wecken. Die Lyriktage sind aber nicht exklusiv oder gar elitär. Jeder, der an Kunst interessiert ist, ist eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen."

Über Elke Erb:

Elke Erb wurde 1938 in Scherbach (Eifel) geboren. Ihre Familie übersiedelte 1949 in die DDR nach Halle an der Saale. Von 1958 bis 1959 war sie Landarbeiterin und studierte anschließend Germanistik, Slawistik, Geschichte und Pädagogik in Halle. 1963 machte sie ihr Lehrerexamen, arbeitete bis 1965 als Lektorin beim Mitteldeutschen Verlag und ab 1966 als freiberufliche Autorin. Seither veröffentlicht sie regelmäßig Kurzprosa, Lyrik und prozessuale Texte. Darüber hinaus machte sie sich einen Namen durch zahlreiche Übersetzungen und Nachdichtungen vor allem russischer Poesie. Unter anderem hat sie Werke von Olga Martinova und Oleg Jurjew aus dem Russischen übersetzt.

Über den Ernst Jandl Preis für Lyrik:

Zum Gedenken an den am 9. Juni 2000 verstorbenen österreichischen Autor Ernst Jandl wird der Ernst-Jandl-Preis für Lyrik seit 2001 alle zwei Jahre vergeben. Die Auswahl trifft eine fünfköpfige Jury. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Bisherige Preisträger sind Thomas Kling (2001), Felix Philipp Ingold (2003), Michael Donhauser (2005), Paul Wühr (2007), Ferdinand Schmatz (2009) und Peter Waterhouse (2011).

Die Ernst-Jandl -Lyriktage werden vom BMUKK veranstaltet und finanziert.

Das vollständige Programm ist abrufbar unter

http://www.bmukk.gv.at/kunst/jandlpreis2013/programm/index.xml

