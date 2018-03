Gasometer: Erste Absolventen der Music-City

An Wiens neuem Standort für Jazz, Popular- und Weltmusik fiebern Studenten ihrem Abschluss entgegen - Öffentliche Diplomprüfung am 14. Juni ab 11 Uhr

Wien (OTS) - In den Wiener Gasometern legen am 14. Juni 2013 die ersten Studenten der Music-City von 11 bis 20 Uhr ihre Diplomprüfung ab. Insgesamt treten zehn Kandidaten der Studienrichtungen Jazz und Popularmusik vor die gestrenge Prüfungskommission. Die Abschlussarbeiten sind öffentlich und finden im Veranstaltungssaal Turm B statt.

Ausgebildet wurden die Studenten am Institut JAM MUSIC LAB, einem Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht, das sich auf die Stilbereiche Jazz und Popularmusik spezialisiert. Das Institut ist mit Lehre und Forschung seit dem Frühjahr 2013 in der Music-City präsent.

"Unsere Studienzweige umfassen berufsbildende Diplomstudien mit künstlerischem oder pädagogischem Fokus.", so Marcus Ratka, Direktor des JAM MUSIC LAB. Die Ausbildung dauert insgesamt acht Semester und kostet zwischen 2500 und 3500 Euro pro Studienjahr. Die Absolventen arbeiten in branchentypischen Berufsfeldern als Musiker, Musikproduzenten oder in der Kreativindustrie. Der Berufseinstieg wird durch eigens entwickelte Förderprogramme unterstützt.

Die Gasometer Music-City konnte nach rund einjähriger Planungs-und Umbauzeit im Frühjahr 2013 ihren Betrieb aufnehmen. An Wiens neuem Standort für Jazz, Popular- und Weltmusik lehren neben JAM MUSIC LAB die erste Wiener Popakademie der Johann Sebastian Bach-Musikschule sowie die Electrononic Music-Academy.

Das rege Interesse, in den Wiener Gasometern Jazz, Popularmusik, Pop und Weltmusik zu studieren, dokumentiert die Attraktivität einer Music-City in der Weltmusikhauptstadt Wien, so die Gasometer Geschäftsführer Hubert Greier und Peter Schaller. Das Zusammenfügen von Musikausbildung, Österreichs größtem Musikhaus "Klangfarbe", Veranstaltungshalle, Probebühne, Nahversorgung, Gastronomie, Wohnungen, Studentenheim, ausreichenden PKW-Stellplätzen und U-Bahn-Anbindung prägt positiv das neue Bild der Wiener Gasometer als Kultur-, Wohn- und Wirtschaftsstandort.

