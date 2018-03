Umweltdachverband: Ihre Stimme für unser Wasser!

- Staatszielformulierung allein reicht nicht aus, um Privatisierung einen Riegel vorzuschieben

Wien (OTS) - Unterschreiben auch Sie für unser Wasser -Onlinepetition auf: http://www.umweltdachverband.at

"Wir begrüßen den heute im Parlament behandelten Gesetzesentwurf, der die Verantwortlichkeit von Bund, Ländern und Gemeinden für die Erbringung von Leistungen der Wasserversorgung als Staatsaufgabe in der Verfassung verankert. Die Republik Österreich bekennt sich damit zur Wasserversorgung als Teil der Daseinsvorsorge und zu ihrer Verantwortung für die Sicherung deren Erbringung und Qualität. Allerdings ist diese Beschlussfassung allein zu wenig und kann keinesfalls unsere Trinkwasserversorgung vor dem Ausverkauf an private Konzerne schützen", erklärt Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes.

Absicherung des Grundrechtes auf Wasser im Verfassungsrang

Denn: Ein solches Bundesverfassungsgesetz muss auch ein Privatisierungsverbot festschreiben. Die öffentliche Hand, insbesondere die Gemeinden müssen per Verfassung verpflichtet werden, dass sie die Kontrolle über das Allgemeingut Wasser behalten und der öffentliche Besitz der Wasserversorgung für Generationen gesichert bleibt. Das bedeutet, dass die öffentliche Hand an den bestehenden und künftigen Trinkwasserversorgungsanlagen - samt zugehöriger Infrastruktur, Trinkwasserleitungsnetze und bestehender Quellennutzungsrechte - somit an den kommunalen Wasserversorgungsunternehmen das Mehrheitseigentum behalten muss und dies für alle Ewigkeit im Verfassungsrang abgesichert sein muss. "Die Wasserversorgung, die Rechte an den Trinkwasserquellen und strategische Wasserressourcen dürfen nicht privatisiert werden! Erst durch eine solche verfassungsrechtliche Verankerung können die ÖsterreicherInnen vor einem Ausverkauf des Wassers sicher sein", fordert Heilingbrunner. Der UWD hat eine entsprechende Diskussionsgrundlage für einen Gesetzesentwurf bereits ausgearbeitet:

http://www.umweltdachverband.at/fileadmin/user_upload/pdfs/Wasser/Bun

desverfassungsgesetz_Schutz_der_Wasserressourcen_20130531_01.pdf

Unterschriftenaktion: Wasserversorgung, Rechte an den Trinkwasserquellen und strategische Wasserressourcen dürfen nicht privatisiert werden

"Anfang Juni hat der Umweltdachverband eine Unterschriftenaktion für eine rechtlich abgesicherte Trinkwasserversorgung aus öffentlicher Hand gestartet: 40.000 Unterschriften sind bereits eingegangen und täglich werden es mehr! Wir zählen weiterhin auf die Unterstützung der Menschen, denen unser Wasser am Herzen liegt und appellieren daher an alle ÖsterreicherInnen: Unterschreiben auch Sie für unser Wasser!", so Heilingbrunner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Umweltdachverband

Dr.in Sylvia Steinbauer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (++43-1)40113/21

sylvia.steinbauer @ umweltdachverband.at

http://www.umweltdachverband.at