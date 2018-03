Asia Adult Expo & Intimate Lingerie Asia: Führende B2B-Erotikmesse im Asien-Pazifik-Raum findet vom 29. bis zum 31. August 2013 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die Asia Adult Expo (hier "AAE") und die Intimate Lingerie Asia (hier "iLA") finden vom 29. bis zum 31. August 2013 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. Vertical Expo Services Co. Ltd. (hier "VE") gibt heute bekannt, die Ausstellung habe die bestehende Fläche bereits in Anspruch genommen und werde nun auf eine andere Halle erweitert.

Kenny Lo, CEO von "VE", erklärte: "Es macht uns Mut, mehr als 65 % neue Gesichter auf der Auftaktveranstaltung zu sehen. Viele asiatische und chinesische Hersteller streben danach, ihre Produkte auch in Übersee zu verkaufen. Die beiden Messen AAE und ILA bieten ein breitgefächertes Spektrum hochwertiger Produkte, darunter Erotik-Neuheiten, sexy Dessous, BDSM-Produkte, Leder-Fetischprodukte und Zubehör."

Neue Akteure auf den asiatischen und chinesischen Märkten: MiO MiKO:

Belgischer Schokoladenhersteller, der maßgeschneiderte erotische Schokoladengeschenke für den besonderen Genuss herstellt; Toys-Sakai:

einer der größten Hersteller von Masturbationsprodukten für Herren in Japan, akzeptiert ODM- und OEM-Bestellungen auch für Vibratoren, Kondome und Lotionen; Wildone: anerkannter Einzelhändler für japanische Produkte mit Geschäften in Japan, Hongkong und Guangzhou in Festlandchina.

Langjährige Partner und Marken auf der Messe: Pipedream, JOYDIVISION, BIOglide, Loewie, Njoy, V-Wibe, Lylou, OhMiBod, Odecco, Loveshop, NMC, Hop Shing usw.

Auch die gleichzeitig stattfindende Veranstaltung Intimate Lingerie Asia verzeichnet überwältigende Resonanz. Im Taiwan-Pavillon werden Dessous-Hersteller der Taiwan Hosiery Manufacturers' Association wie Tung Tung Enterprise Co., Ltd., Juihung Textile Co., Ltd, Gold Camlet Co., Ltd ausstellen. Weitere Anbieter: Evol Bodice: elegante, aber dezente hochwertige Dessous; Wai Hing: Verkaufsvertreter in Hongkong für Unterwäsche und Badehosen der Marke "I SWIM" für Herren.

Die erste B2B-Konferenz "New Opportunities" findet im Rahmen der AAE statt. Themen: "Website Brokering 101: How You Can Make Your Website More Valuable" ("Website-Ausschreibung 101: Wie macht man mehr aus seiner Website") und "Successful Marketing in the Adult Industry" ("Erfolgreiches Marketing in der Erotikbranche") sowie viele weitere.

Mabel Chan von Shopintimates Singapore erklärte: "Das Ziel unseres Besuchs hier besteht darin, neue Anbieter zu finden, und wir suchen auch nach interessanten Produkten." Importeure, Händler und Großhändler aus 25 Ländern haben sich bereits für die Expo angemeldet. Um die Beteiligung zu fördern, ist die Voranmeldung jetzt für alle beruflichen Händler kostenlos.

