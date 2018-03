FP-Schuster: Brauchen dringend wieder Sicherheitsforum auf der Wieden!

Kriminalität steigt massiv an - niedrigste Aufklärungsquote aller Wiener Bezirke

Wien (OTS/fpd) - 4.264 Verbrechen wurden im vergangenen Jahr auf der Wieden angezeigt. Statistisch wurde jeder siebente (!) Bezirksbewohner allein in einem Jahr zum Opfer von Kriminellen. "Mit einer Aufklärungsquote von nur 25 Prozent ist unser Bezirk unrühmliches Wien-Schlusslicht", weiß Wiedens FPÖ-Klubobmann Georg Schuster, "schaut man sich die einzelnen Deliktgruppen an, schaut es noch schlimmer aus. Auf jeden gefassten Wohnungseinbrecher etwa kommen 18, die nicht geschnappt werden." Obwohl die Wieden also ganz offensichtlich ein massives Sicherheitsproblem hat, steckt SPÖ-Bezirksvorsteher Leopold Plasch den Kopf in den Sand. "Gab es unter seiner Vorgängerin zumindest ein jährliches Sicherheitsforum mit den zuständigen Polizeibehörden, fühlt sich Plasch nicht genötigt, aktiv zu werden", ärgert sich Schuster. Seine Forderung:

"Zumindest das Sicherheitsforum muss wieder eingeführt werden. Das werden wir in der heutigen Bezirksvertretungssitzung auch beantragen. Längerfristig muss sich Plasch natürlich dafür stark machen, dass die Wieden mehr Polizisten bekommt. Von Ankündigungen und Versprechungen von Häupl und Plasch vor der Wahl haben die Bürger gar nichts. Das muss auch umgesetzt werden! Die Bürger haben ein Anrecht darauf, ordentlich geschützt zu werden!" (Schluss)

