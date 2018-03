ANSCHOBER: Oberösterreich will 900 Millionen Euro in naturnahen Hochwasserschutz investieren

Morgen Start einer Initiative zur Budgeterhöhung bei Landesumweltferent/innenkonferenz

Linz (OTS) - Oberösterreichs Umwelt-Landesrat startet bei der morgigen Umweltreferent/innenkonferenz eine Initiative für einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern für die langfristige Absicherung eines erhöhten Schutzbudgets, für die Verankerung einer ökologischen Ausrichtung des Hochwasserschutzes und für ein österreichweites Bauverbot in der roten Zone.

Oberösterreich will den ökologischen Hochwasserschutz, der 2005 gestartet wurde und sich bei der aktuellen Hochwasserkatastrophe sehr bewährt hat, in den kommenden Jahren beschleunigen und bis 2030 insgesamt 900 Millionen Euro investieren. Dafür ist im Vergleich zu den bisherigen Budgets - die sich bis 2030 auf 380 Millionen Euro summieren würden - eine Erhöhung um 520 Millionen Euro erforderlich. Umwelt-Landesrat Rudi Anschober: "Um dies umsetzen zu können, brauchen wir neben einer deutlichen Erhöhung des Landesbudgets für Hochwasserschutz auch eine langfristig abgesicherte deutliche Erhöhung des Bundesbudgets. Der aktuelle Beschluss des Ministerrats ist dafür zuwenig. Vor allem braucht es eine langfristige Absicherung dieser Gelder, um Planbarkeit und Sicherheit für die Betroffenen garantieren zu können. Und das geht nur durch eine 15a-Vereinbarung." Anschober startet daher morgen bei der Sitzung der Landesumweltreferent/innen eine Initiative für einen Staatsvertrag zwischen Bund und den Ländern, um

- eine Beschleunigung des Hochwasserschutzes durch eine auf zehn Jahre sichergestellte Budgeterhöhung von Bund und Ländern,

- eine ökologische Ausrichtung des Hochwasserschutzes und

- ein bundesweites Bauverbot in roten Zonen

sicherzustellen.

Anschober abschließend: "Nach der Katastrophe müssen wir die Konsequenzen ziehen - statt Placebos und Ankündigungen braucht es Verlässlichkeit, Planbarkeit und Sicherheit. Die Betroffenen müssen sich auf das Wort der Politik verlassen können."

