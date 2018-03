Berufsschuloffensive - SP-Peschek: "Haben unser Ziel übertroffen"

KlassenschülerInnenhöchstzahl mit durchschnittlich 22 BerufsschülerInnen pro Klasse klar unterschritten

Wien (OTS/SPW-K) - "Im Bereich der Wiener Berufsschulen sind durchschnittlich nur 22 BerufsschülerInnen in einer Klasse! Damit haben wir unser Ziel von maximal 25 pro Klasse übertroffen! Zusätzlich wurden bzw. werden 2012/2013 im Bereich der Wiener Berufsschulen rund 18 Millionen Euro investiert. Damit leisten wir einen Beitrag zur weiteren Anhebung der Qualität in der Lehrausbildung, um damit das Fundament für eine beruflich erfolgreiche Zukunft zu legen", zeigt sich der Wiener SPÖ-Lehrlingssprecher, Gemeinderat Christoph Peschek, erfreut.

Aktuell würden 20.833 Jugendliche in Wien die Berufsschule besuchen, mit durchschnittlich nur 22 SchülerInnen in einem Klassenverband. "Damit wird eine individuelle Betreuung ermöglicht und ein möglichst hoher Unterrichtsertrag gesichert", so Peschek.

2012 und 2013 seien zudem rund 18 Millionen Euro in die Wiener Berufsschulen investiert worden. "Neben dem Neubau der Berufsschule für Verwaltungsberufe in der Embelgasse in 1050 Wien, konnte beispielsweise die Schulraumsituation im Zentralberufsschulgebäude Hütteldorferstraße oder auch in der Berufsschule für Einzelhandel in der Amalienstraße verbessert werden", so Peschek weiter. 2012/2013 wurden alleine rund 2,5 Millionen Euro für Einrichtungsgegenstände sowie Maschinen und Geräte für den praktischen Unterricht bzw. EDV-Geräte investiert. "Bekanntlich finden auch laufend Software-Rollouts für eine neue, verbesserte EDV-Ausstattung in den Wiener Berufsschulen statt", ergänzt Peschek abschließend nicht ohne Stolz.

