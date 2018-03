Hochwasserhilfe: OeNB und ERP-Fonds stellen 400 Mio EUR der Wirtschaft zur Verfügung

Wien (OTS) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und der im Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) angesiedelte ERP-Fonds (European Recovery Program) stellen auf Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) der vom Hochwasser betroffenen Wirtschaft rasch und unbürokratisch Kredite von insgesamt 400 Mio EUR zur Verfügung.

Im Rahmen des Sonderprogramms "Betriebliche Hochwasserhilfe" werden gewerblichen, industriellen und touristischen Unternehmen in Österreich Kredite in der Höhe von 400 Mio EUR zu sehr vorteilhaften Konditionen zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden von der OeNB und dem ERP-Fonds gemeinsam durch die Umwidmung aus dem laufenden ERP-Jahresprogramm 2013 aufgebracht. In Höhe des vom Katastrophenfonds (nach Abzug etwaiger Versicherungsleistungen) festgestellten Schadens können bis 31.12.2013 Kredite beantragt werden.

Die Kredite werden mit 0 % verzinst, sind weitgehend gebührenbefreit und erst nach einem tilgungsfreien Zeitraum von drei Jahren zurückzuzahlen. Die Besicherung wird dabei zu 80% vom AWS und zu 20% von der Hausbank des antragstellenden Unternehmens übernommen.

Mit dieser Initiative leistet die OeNB einen unmittelbaren Beitrag zur Sicherung der Betriebsfortführung bzw. der Arbeitsplätze der im Juni 2013 vom Hochwasser betroffenen Unternehmen.

